Partido alerta que fusión de instituciones no asegura ahorro ni eficiencia estatal

Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su preocupación ante las reformas propuestas recientemente por el Gobierno. En una rueda de prensa celebrada este martes en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, el secretario general del PLD, Charles Mariotti, acompañado de miembros destacados del partido, detalló las inquietudes de la organización política sobre las medidas anunciadas, particularmente la fusión de varias instituciones públicas.

Durante el encuentro con la prensa este miércoles, Mariotti estuvo acompañado por Melanio Paredes, miembro del Comité Político, así como por Zoraima Cuello y Celenia Vidal, ambas integrantes del Comité Central del PLD. Todos coincidieron en que las reformas anunciadas no reflejan un ahorro real en el gasto público, ni abordan las principales fuentes de gastos innecesarios del Gobierno.

Análisis del PLD sobre las reformas

El pasado lunes, el Gobierno prometió ahorros de hasta RD$25 mil millones con la fusión de instituciones. Sin embargo, el PLD advirtió que estos supuestos ahorros no garantizan una reducción efectiva en la administración pública. "Estas medidas solo buscan aparentar una reducción de gastos para justificar una futura reforma fiscal que afectará directamente a la clase media y los sectores más vulnerables", declaró Mariotti.

El secretario general del PLD explicó que el análisis de su equipo técnico reveló que la fusión de instituciones públicas no implica necesariamente un ahorro significativo, ya que no se contempla una reducción en la nómina del Gobierno. "Lo que estamos viendo es un cambio en el objeto del gasto, no una disminución real en los costos", añadió.

Aumento en la nómina y pensiones

Según los datos presentados por el PLD, el gasto en remuneraciones y contribuciones para el 2024 está presupuestado en RD$336,638 millones, en comparación con los RD$216,814 millones del 2020. Esto representa un incremento de casi RD$120 mil millones en cuatro años. Aunque el Gobierno ha anunciado la congelación de la nómina pública a partir de agosto de 2024, el PLD cuestiona si esta medida realmente generará ahorros, ya que la base de congelación es más alta que en años anteriores.

"En lugar de congelar la nómina en agosto de 2023, cuando el gasto era menor, el ministro de Hacienda ha optado por hacerlo en el año electoral, con un gasto de RD$25,311 millones en julio de 2024″, explicó el equipo técnico del PLD.

El partido también destacó el alarmante incremento en el gasto de pensiones, que ha pasado de RD$47,277 millones en 2021 a un presupuesto de RD$73,536 millones para 2024, lo que supone un aumento del 38%. "Este crecimiento en las pensiones no responde a un criterio técnico claro, lo que genera dudas sobre la equidad de estas asignaciones", señalaron los representantes del PLD.

Publicidad oficial y calidad educativa

Otra de las preocupaciones expresadas por el PLD se refiere al incremento del gasto en publicidad oficial, que ha subido un 56% en los últimos cuatro años. Según el partido, esta partida no contribuye a mejorar la eficiencia del Gobierno ni el bienestar de la población. "El país sigue enfrentando graves deficiencias en áreas clave como la educación, que sigue sin un plan claro para su mejora", afirmó Mariotti.

En este contexto, el PLD criticó al Gobierno por no priorizar la solución de problemas estructurales antes de plantear una reforma fiscal que, en su opinión, penalizará a los sectores productivos y a la clase media.

Llamado a un análisis más profundo

El PLD concluyó su intervención instando al Gobierno a realizar estudios más profundos antes de implementar estas reformas. "No se trata solo de fusionar instituciones para aparentar eficiencia. Es fundamental que se tomen decisiones basadas en datos y análisis técnicos que garanticen un uso más eficiente de los recursos públicos", manifestó Mariotti.

Finalmente, el partido aseguró que la intención real de estas reformas es preparar el terreno para la aprobación de una reforma fiscal que, según el PLD, perjudicará a la mayoría de la población sin resolver los problemas de fondo del país.

"La reforma fiscal que se avecina no debería imponerse sin haber abordado primero el gasto superfluo del Gobierno. Es necesario un plan integral que asegure una verdadera eficiencia en la gestión pública", concluyó el vocero del PLD.

Esta declaración del PLD marca un punto de conflicto en el panorama político actual, dejando clara su oposición a las medidas gubernamentales y su compromiso con la defensa del bienestar de los ciudadanos más vulnerables.