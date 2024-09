Beber tres tazas diarias podría proteger tu corazón y prevenir diabetes

Hay ciertos estudios que los amantes del café adoran, y este es uno de ellos: consumir varias tazas de café o té con cafeína al día puede proteger contra la diabetes tipo 2, la enfermedad coronaria y los accidentes cerebrovasculares.

Un nuevo estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism añade más evidencia a la investigación existente que sugiere que quienes beben café diariamente tienen mejor salud cardíaca que quienes no lo hacen, siempre y cuando no se excedan en la cafeína.

"La ingesta de cafeína en diferentes dosis podría tener diferentes efectos sobre la salud", comentó por correo electrónico el coautor principal del estudio, Chaofu Ke, profesor asociado del departamento de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Soochow en China.

El punto ideal: dos o tres tazas al día

Ke y un equipo de investigadores de China y Suecia analizaron los hábitos de consumo de café y té de 188.000 personas de entre 37 y 73 años, utilizando datos del Biobanco del Reino Unido, una extensa base de datos con información sanitaria anónima. Los participantes habían completado cuestionarios sobre su consumo de bebidas durante las últimas 24 horas. Además, se analizaron las respuestas de unas 172.000 personas que especificaron que bebían café o té con cafeína. Ninguno de los participantes tenía antecedentes de enfermedad cardiometabólica al inicio del estudio.

Después de un seguimiento de aproximadamente 12 años, los investigadores descubrieron que el punto ideal era beber dos o tres tazas de café o hasta tres tazas de té al día.

Reducción significativa del riesgo cardiometabólico

Las personas que consumían entre 200 y 300 miligramos de cafeína al día tenían un menor riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas, en comparación con aquellas que bebían menos de 100 mg al día. Los bebedores de café, en particular, tenían el riesgo más bajo, con una reducción de casi el 50%. Aquellos que consumían entre 200 y 300 miligramos de cafeína a través del té o una mezcla de ambas bebidas tenían un 40% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiometabólicas.

En el caso de los bebedores de té, el riesgo disminuyó más en los que consumían hasta tres tazas al día, pero los beneficios se estabilizaron después de esa cantidad. Incluso para las personas que consumían más de 400 mg de cafeína al día (apenas el 4% de los participantes), el estimulante no pareció tener consecuencias negativas para su salud cardiometabólica.

Beneficios incluso en etapas avanzadas

Entre aquellos que eventualmente desarrollaron enfermedad cardiometabólica, beber cantidades moderadas de café diariamente todavía se asoció con un menor riesgo de desarrollar otra enfermedad cardiometabólica. Esto sugiere que el café y la cafeína podrían desempeñar un papel protector en casi todas las fases de desarrollo de estas enfermedades.

La clave podría estar en los metabolitos

El consumo moderado de cafeína también se asoció con ciertos metabolitos—compuestos producidos cuando el cuerpo digiere alimentos y bebidas—que están vinculados con una mejor salud cardíaca. Se identificaron entre 80 y 97 metabolitos, como componentes lipídicos dentro de lipoproteínas de muy baja densidad, histidina y acetilos de glicoproteína, asociados tanto con la ingesta de café, té o cafeína como con la aparición de enfermedades cardiometabólicas.

"La ingesta moderada de cafeína puede regular los niveles de estos metabolitos", explicó Ke. Esto podría ofrecer una pista sobre cómo el café y el té ejercen sus efectos protectores en el organismo.

Expertos instan a la moderación

El Dr. Luke Laffin, codirector del Centro de Trastornos de la Presión Arterial de la Clínica Cleveland, quien no participó en la investigación, señaló que los hallazgos deben tomarse en contexto.

"Puede darnos una idea, pero no podemos sacar conclusiones definitivas", afirmó Laffin. "Todo con moderación es probablemente la mejor manera de hacerlo. Si alguien toma un par de tazas de café al día, esto sugiere que esa dosis podría ser protectora".

Sin embargo, advirtió que algunos tipos de enfermedades cardíacas pueden hacer que el consumo de cafeína sea más peligroso. Por ello, es importante consultar con un profesional de la salud sobre el consumo adecuado de cafeína, especialmente si se tienen condiciones médicas preexistentes.

Conclusión

El consumo habitual de café o cafeína, especialmente en niveles moderados, se asoció con un menor riesgo de aparición de enfermedades cardiometabólicas y podría desempeñar un papel importante en casi todas las fases de transición del desarrollo de estas enfermedades. Se justifican estudios futuros para validar los biomarcadores metabólicos implicados que subyacen a la relación entre el consumo de café, té y cafeína y las enfermedades cardiometabólicas.

Este estudio ofrece una nueva perspectiva sobre cómo hábitos cotidianos, como disfrutar de una taza de café o té, pueden tener un impacto significativo en la salud a largo plazo. Mientras tanto, los amantes del café y el té tienen una razón más para disfrutar de sus bebidas favoritas con moderación.