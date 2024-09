La cinta explora el oscuro y crudo álbum Nebraska del icónico The Boss

El actor estadounidense Jeremy Allen White, recién ganador del Emmy como Mejor Actor Principal en la serie The Bear, asumirá uno de los retos más ambiciosos de su carrera: encarnar a Bruce Springsteen en la película Deliver me from nowhere.

El biopic, que ya está en fase de producción bajo la batuta de 20th Century Studios, promete revelar una etapa crucial en la vida del legendario rockero.

La película, dirigida y guionizada por Scott Cooper, se basará en el libro homónimo de Warren Zanes, publicado en 2023. La trama se adentra en la creación de Nebraska, el sexto álbum de Springsteen, considerado uno de los más crudos, oscuros y honestos de su carrera.

A pesar de que se esperaba un disco de rock con la mítica E Street Band, Springsteen optó por grabar los demos solo, en una grabadora de cuatro pistas desde su casa en Nueva Jersey.

El filme capturará el viaje artístico del músico durante esa etapa, resaltando cómo Nebraska definió un momento clave en su vida personal y profesional, consolidando su ascenso a la fama.

El álbum, considerado una obra maestra emocional, cambió el rumbo del rock americano, mostrando el lado más íntimo y vulnerable de The Boss.

Con estreno previsto para 2025, Deliver me from nowhere se une a una ola de biopics musicales que marcan el panorama cinematográfico actual, junto a títulos como Bob Marley: One Love, Back to Black y Michael.

Aunque todavía no hay imágenes ni tráiler disponible, la expectativa ya es alta, especialmente con Springsteen involucrado activamente en la producción.

Este filme promete ser un testimonio poderoso del legado musical de Bruce Springsteen y una mirada profunda a uno de los momentos más transformadores de su carrera.