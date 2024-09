El artista urbano explica razones de su decisión en Instagram

Santo Domingo.- El mundo de la farándula dominicana se encuentra en shock tras el anuncio del cantante urbano Crazy Designrd sobre su separación definitiva de la presentadora de televisión Sandra Berrocal. A través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, el artista compartió los detalles y razones que lo llevaron a tomar esta difícil decisión.

"Quiero compartir algo muy personal y doloroso", comenzó diciendo Crazy Designrd en su publicación. "Después de 10 meses de reflexión y entendimiento mutuo, he tomado la decisión de separarme definitivamente de mi esposa, Sandra Leticia Berrocal". Estas palabras sorprendieron a sus seguidores, quienes habían seguido de cerca la relación de la pareja a lo largo de los años.

El cantante expresó que la decisión no fue fácil, pero que siente que ya no son la misma pareja que eran antes. "Hemos cambiado, y lo que antes era amor y atención se ha nublado por las desavenencias que han surgido entre nosotros", confesó. Esta reflexión indica que la relación venía enfrentando problemas desde hace algún tiempo.

"Yo como hombre y tú como mujer merecemos algo mejor", continuó Crazy Designrd, dirigiéndose a Sandra. "He llegado a un punto en el que ya no puedo seguir aguantando más. He sacrificado mucho, incluso mi relación con mi madre y familiares, y ya no puedo continuar así". Estas declaraciones revelan el profundo impacto que la relación tuvo en su vida personal y familiar.

El artista enfatizó que no busca atención mediática con este anuncio. "No hago esto buscando atención o sonido; simplemente quiero poner un punto final a esta linda historia", aclaró. Su intención parece ser cerrar este capítulo de su vida de manera respetuosa y sincera.

La publicación también mencionó el sacrificio de alejarse de su propia madre, lo que lo ha marcado profundamente. "El dolor y la tristeza que he sentido al distanciarme de seres queridos es indescriptible", afirmó. Esto muestra que la decisión de separarse no solo afecta su relación de pareja, sino también sus lazos familiares.

Cabe destacar que Crazy Designrd limitó los comentarios en su publicación, posiblemente para evitar especulaciones o comentarios negativos. Sin embargo, la noticia ya ha generado diversas reacciones en las redes sociales y medios de comunicación.

Sandra Berrocal, por su parte, aún no ha hecho declaraciones públicas sobre la separación. Los seguidores de ambos esperan conocer su versión de los hechos y cómo afrontará esta nueva etapa en su vida.

La pareja era considerada una de las más sólidas en el mundo del espectáculo dominicano. Su separación marca el fin de una relación que, a pesar de las dificultades, había resistido el escrutinio público y los retos propios de sus carreras.

En conclusión, la decisión de Crazy Designrd de separarse de Sandra Berrocal es un recordatorio de que las relaciones de pareja requieren trabajo constante y que, a veces, a pesar del amor y el esfuerzo, las diferencias pueden ser irreconciliables. El artista ha dejado claro que busca el bienestar mutuo y la paz personal al tomar esta decisión.

El tiempo dirá cómo ambos afrontarán esta nueva etapa en sus vidas y si eventualmente podrán sanar las heridas que quedaron. Por ahora, sus seguidores les envían mensajes de apoyo y respeto en este momento difícil.