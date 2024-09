El salsero venezolano prefiere centrarse en su música y evitar polémicas sobre la crisis de su país.

Santo Domingo.- En una reciente entrevista concedida al canal de noticias EVTV, Óscar D’León, conocido como el "sonero del mundo", evitó dar su opinión sobre la tensa situación política en Venezuela tras las elecciones presidenciales. A pesar de la insistencia del entrevistador, el salsero se mantuvo firme en su decisión de no hablar sobre el tema. "No puedo decir nada de eso", afirmó el músico, quien aclaró que no desea verse involucrado en debates políticos.

Durante la conversación, se le preguntó sobre las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Nicolás Maduro, un resultado que ha sido cuestionado por la comunidad internacional y otros artistas como el panameño Ruben Blades que las considera fraudulentas. A pesar de la relevancia del tema, Óscar D’León decidió no emitir comentarios al respecto, argumentando que prefiere mantenerse al margen de los asuntos políticos y centrarse exclusivamente en su carrera musical.

“Estoy con mi música”

Al ser consultado sobre lo que espera que ocurra en el futuro político de Venezuela, D’León respondió: “Siempre me he mantenido en el centro de la cosa, ni para uno ni para otro. Estoy con mi música”. Según el artista, involucrarse en temas políticos podría perjudicar su carrera, ya que cualquier declaración podría generar controversia y afectar la relación con su público.

El salsero explicó que cualquier palabra mal interpretada podría alejar a sus seguidores. “Con una sola palabra que yo diga a favor de alguien se van a ir todos para el cipote y van a dejar mis espectáculos vacíos”, declaró, mostrando su preocupación por mantener la neutralidad en medio de la polarización política que vive su país.

Un deseo de paz para Venezuela

A pesar de no querer involucrarse en discusiones políticas, Óscar D’León expresó su deseo de que Venezuela recupere la paz y la estabilidad. “La tranquilidad es lo que yo quiero”, sentenció el artista, dejando claro que sus pensamientos están con su país, aunque prefiere no hacer comentarios directos sobre la situación actual.

En contraste, varios artistas internacionales han sido más vocales sobre la situación en Venezuela. Figuras como Danny Ocean, Lasso, Rubén Blades, Juanes, Carlos Vives, Karol G y Arcángel han utilizado sus plataformas para expresar su preocupación y solidaridad con el pueblo venezolano.

Óscar D’León, con una trayectoria de más de cinco décadas en la música, sigue siendo un referente en el género de la salsa. Sin embargo, su postura de no comentar sobre temas políticos muestra que prefiere que su legado sea recordado por su música y no por su opinión sobre la crisis que enfrenta su país.