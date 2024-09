Soy un fiel seguidor de las plataformas americanas, pues solo me interesa enriquecer a sus dueños y a la economía de este país.

No compro en Temu, y menos ahora que la revista *Bloomberg* informó que Colin Huang, fundador de la firma china Pinduoduo, operadora de la plataforma Temu, es ahora el hombre más rico de China, según el Índice de Millonarios de Bloomberg. Con una fortuna de 48.600 millones de dólares, Huang ha superado a Zhong Shanshan, el magnate del agua embotellada, quien lideraba el ranking desde abril de 2021.

El simple hecho de que al comprar productos más económicos y competitivos no se esté enriqueciendo directamente a Jeff Bezos es para mi una locura y una aberración.

Pero no solo no compro en Temu; he bloqueado en mi celular a Alibaba, AliExpress y Shein, todas plataformas que osan vender productos a precios accesibles, con seguridad y calidad acorde al costo.

Quería comprar unos zapatos que en Temu tenían una versión por 8 dólares, pero yo, inteligentemente, compré unos en Amazon por 68 dólares porque me gusta pagar de más.

Soy un fiel seguidor de las plataformas americanas, pues solo me interesa enriquecer a sus dueños y a la economía de este país, aunque sea en detrimento de la mía.

Los chinos no hacen nada de calidad; lo único de calidad que se produce en Asia son los productos a los que se les pone una marca americana o de uno de sus políticamente correctos aliados en Corea o en lo que queda de la economía nipona.

Porque en Amazon todo está hecho en Estados Unidos o Europa, y por eso cuesta más, no porque quieran aprovecharse de nuestra estupidez.

Pero ya hablando en serio, por que lo anterior era una parodia, si llegaste hasta aquí, mereces saber la verdad.

Escucharás todo tipo de rumores sobre Alibaba, Aliexpress, Temu, Shein, y otras plataformas, pero la mayoría no son ciertos.

Los principales mitos son los siguientes:

1. **La plataforma no es segura; no pongas tu tarjeta porque te van a engañar.** Tremenda tontería, eso no es verdad. Temu, por ejemplo, tiene hasta Amazon Pay. Ofrecen las mismas garantías que cualquier otro portal.

2. **Los productos tienen gérmenes.** La desesperación de la competencia hace que, en lugar de competir, difundan en las redes sociales que la ropa de Shein tiene gérmenes. ¡Lávalas y listo!

3. **Que tardan mucho en llegar.** Depende del caso, pero no esperes que lleguen volando. Sin embargo, esto está mejorando y un promedio de 15 días es lo usual.

4. **Que los productos no son de calidad.** En Temu, Shein y AliExpress, hay productos de todos los precios. Si compramos cosas por 0.25 centavos, no esperemos la calidad de algo que cuesta 60.

5. **Que están hechos en China con mano de obra infantil.** ¿En serio? Ni voy a responder a eso.

En resumen, si has llegado hasta aquí, te digo que la calidad de los productos dependerá del precio y la utilidad. Los productos comprados en estas plataformas pueden tener una calidad notable, pero es lógico que si eliges cosas baratas y se dañan, no deberías sorprenderte de que no duren una década.

No puedo negar que con los 68 dólares que me hubieran costado unos zapatos en Amazon, compré siete en Temu, y pudieron ser más.

Claro que no es la misma calidad, pero los usaré un tiempo y luego los cambiaré.

Mis ahorros comprando directamente a los chinos han sido sustanciales, pero Amazon no es tonto y no se está quedando atrás.

Si tienes chinofobia, mucho de lo que se vende en Temu también se vende en Amazon, pero a un precio un poco mayor.

Amazon se ha puesto las pilas, y los zapatos que compré por 10 dólares en Temu los tiene Amazon (exactamente los mismos) por 15, porque quieren competir.

Así que la decisión es tuya. Compra donde prefieras. Yo compro en Amazon, eBay, Temu, AliExpress, Facebook Marketplace, Mercado Libre y donde obtengo mejor precio-calidad que es lo unico que importa.