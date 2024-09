Documental sobre la vida de la escritora se estrena el 17 de septiembre

MIAMI, EE.UU. – El próximo martes 17 de septiembre, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, PBS estrenará Julia Alvarez: A Life Reimagined, un documental que explora la vida y obra de la reconocida escritora dominicana-americana, Julia Álvarez. El especial, presentado por American Masters y VOCES, estará disponible a las 9:00 p.m. ET en PBS, su sitio web y la aplicación de PBS. La producción es dirigida por Adriana Bosch, documentalista galardonada, quien recorre las vivencias que han marcado a Álvarez y su impacto en la literatura latina.

Desde sus inicios, Álvarez ha sido una figura clave para los autores latinos, marcando su entrada al panorama literario en los años 90 con su icónica novela How the García Girls Lost Their Accents, publicada en 1991. Pero fue su obra In the Time of the Butterflies (1994) la que catapultó su nombre al plano internacional, con más de un millón de copias vendidas. Esta obra dio a conocer las atrocidades del régimen dictatorial de Rafael Trujillo en la República Dominicana, un testimonio literario de gran trascendencia.

A lo largo de su carrera, Álvarez ha abarcado una amplia gama de géneros y públicos, incluyendo novelas, poesía y libros infantiles. Recientemente, a los 74 años, publicó The Cemetery of Untold Stories, confirmando que su capacidad creativa sigue en pleno auge. Este nuevo documental ofrece una mirada íntima a su vida, desde su niñez en la República Dominicana, su exilio en Nueva York, hasta el desarrollo de una carrera literaria que continúa rompiendo barreras.

"Estamos muy emocionados de asociarnos con American Masters para contar la historia de una de las escritoras latinas más influyentes de nuestro tiempo", declaró Sandie Víquez Pedlow, directora ejecutiva de Latino Public Broadcasting (LPB) y productora ejecutiva de VOCES. "Las obras de Álvarez reflejan la fusión de sus dos culturas: la americana y la dominicana, y son un pilar para entender la experiencia del inmigrante latino en Estados Unidos".

El documental, además de presentar la historia de Álvarez, cuenta con la participación de destacados escritores y críticos contemporáneos. La poeta dominicana Elizabeth Acevedo describe a Álvarez como una figura fundamental en la reinvención de la narrativa latina en los Estados Unidos. "Julia Álvarez merece estar en el Monte Rushmore de las escritoras latinas, junto a Isabel Allende y Sandra Cisneros", comenta Acevedo, subrayando el impacto de su obra en la cultura popular.

Dirigida por Adriana Bosch, quien tiene una amplia trayectoria en el cine documental, Julia Alvarez: A Life Reimagined promete ser un homenaje revelador a una mujer cuya influencia trasciende fronteras. Bosch ha sido responsable de exitosas producciones para PBS, como Latino Americans y Latin Music USA, y ha ganado varios premios, incluidos dos Peabody y un Emmy. En esta ocasión, Bosch lleva a la audiencia en un viaje íntimo por la vida y legado de una escritora cuya obra es un canto a la identidad y resistencia.

El documental estará disponible en varias plataformas de PBS, incluidas PBS.org, la aplicación de PBS y el servicio de streaming Passport. Las estaciones locales también ofrecerán la programación en sus señales, lo que permitirá a una amplia audiencia disfrutar de la obra de Álvarez en el contexto del Mes de la Herencia Hispana.

Este especial de American Masters cuenta con el apoyo de importantes instituciones como el National Endowment for the Humanities y la Corporation for Public Broadcasting, garantizando una producción de alta calidad que celebra la contribución de los latinos a la cultura estadounidense.

La figura de Julia Álvarez no solo es una referencia literaria, sino un símbolo de la perseverancia de los inmigrantes latinos que han dejado una huella en la cultura estadounidense. Este documental, sin duda, es una invitación a explorar su legado, conocer más sobre su vida y entender cómo sus palabras han resonado en generaciones enteras.

Julia Alvarez: A Life Reimagined es, además, una muestra de cómo las voces latinas han logrado abrirse paso en un panorama literario que alguna vez les fue ajeno, y ahora, gracias a figuras como Álvarez, es parte integral del mismo.