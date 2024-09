"Pablito" y "No me den consejos" dominan radio y plataformas digitales

Santo Domingo.- El reconocido merenguero y líder de Cocoband, Pochy Familia, ha vuelto a los primeros lugares de audiencia con dos nuevos éxitos musicales, "Pablito" y "No me den consejos", posicionándose en el hit parade de Monitor Latino. Estas canciones, en los géneros de merengue y bachata, han alcanzado las posiciones 3 y 4 en las principales mediciones de audiencia en Santo Domingo y Santiago.

En el Cibao, Familia ocupa el tercer lugar con su merengue "Pablito" y el octavo lugar con la bachata "No me den consejos". Mientras tanto, en Santo Domingo, "No me den consejos" llegó al número 3, y "Pablito" se encuentra en la cuarta posición, demostrando su versatilidad y dominio en ambos géneros musicales.

"Son dos temas al estilo Cocoband, que conectan con el público, especialmente con los ‘cocotuses’. Abordan realidades cotidianas de nuestra sociedad, y nosotros, como parte del pueblo, las transformamos en música", afirmó Pochy Familia.

Ambos sencillos están disponibles no solo en la radio, sino también en todas las plataformas digitales, preparando el terreno para la próxima producción discográfica de Cocoband, que está a punto de ser lanzada.