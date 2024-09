El dominicano empata la marca de Nate Colbert en emocionante victoria

San Diego, CA — El béisbol en San Diego vive un momento histórico. Manny Machado, estrella de los Padres, está a un paso de consagrarse como el líder de jonrones de todos los tiempos de la franquicia. En la victoria de su equipo por 5-1 sobre los Gigantes el pasado viernes en Petco Park, Machado conectó dos cuadrangulares, igualando la marca de 163 jonrones que por décadas ha pertenecido a Nate Colbert, quien fuera la primera gran estrella del equipo en sus comienzos.

Colbert, un icónico bateador que formó parte del equipo inaugural de los Padres en 1969, falleció en 2023 a los 76 años, dejando un legado de poder en la alineación que ha perdurado a lo largo de las décadas. Su récord de jonrones ha sido una referencia para los jugadores que le siguieron, y ahora, Machado se ha unido a él en lo más alto de la tabla de líderes.

Un legado compartido

"Es un honor", dijo Machado tras el partido. "Cada vez que eres parte de la historia, es especial". Y no es para menos. Machado, quien firmó una extensión de contrato por 11 años con los Padres en febrero de 2023, ha dejado claro que su objetivo es culminar su carrera en San Diego, y romper este récord histórico es un hito más en su impresionante trayectoria.

Con los dos cuadrangulares del viernes, Machado no solo igualó el récord de Colbert, sino que también acercó a los Padres a asegurar su participación en la postemporada. El equipo amplió su ventaja en el primer lugar del comodín de la Liga Nacional a 1.5 juegos sobre los Diamondbacks, quienes perdieron ese mismo día frente a los Astros de Houston.

Los Padres, en busca de la gloria

El triunfo del viernes no fue solo un momento individual para Machado, sino que también tiene implicaciones importantes para el equipo. Con esta victoria, los Padres se posicionan con firmeza en la carrera por los playoffs, y aunque la distancia con los Dodgers en la División Oeste de la Liga Nacional sigue siendo considerable, se han acercado a solo cuatro juegos del primer lugar.

"Queremos más que solo el comodín", declaró Machado con determinación. "Nuestro objetivo es llegar lejos en la postemporada y sabemos que tenemos lo necesario para hacerlo". Los Padres aún tienen tres juegos clave contra los Dodgers a finales de septiembre, lo que les da la oportunidad de recortar aún más esa diferencia y luchar por la supremacía en su división.

Un regreso de impacto

El rendimiento de Machado en la segunda mitad de la temporada ha sido crucial para el resurgimiento de los Padres. Después de un comienzo lento debido a la recuperación de una cirugía en el codo derecho, Machado ha encontrado su ritmo en los últimos dos meses. Desde el 19 de junio, en un lapso de 65 partidos, ha bateado para un promedio de .304 y ha sumado 19 cuadrangulares a su cuenta personal.

Durante ese mismo período, los Padres han acumulado un récord de 44-22, el mejor en las Grandes Ligas. Sin duda, el impacto de Machado en este tramo ha sido significativo, consolidando su posición como uno de los jugadores más valiosos del equipo.

"Sabía que no sería fácil después de la cirugía", confesó Machado, refiriéndose a la operación para reparar el tendón extensor en su codo derecho. "Es probable que no recupere toda la fuerza en el codo hasta la próxima temporada, pero me siento mucho mejor ahora, y eso se refleja en el terreno".

Colbert, un ícono inolvidable

Nate Colbert fue mucho más que un gran bateador de poder para los Padres. Fue una figura clave en los primeros años de la franquicia, cuando el equipo luchaba por establecerse en las Grandes Ligas. Durante su carrera en San Diego, Colbert conectó 163 jonrones y se ganó el cariño de los fanáticos por su consistencia y habilidad para cambiar el curso de los juegos con un solo swing.

El legado de Colbert ha sido honrado durante décadas, y aunque su récord de jonrones permaneció intacto hasta ahora, la llegada de Machado a la cima es vista como una evolución natural en la historia de los Padres.

"Machado es el tipo de jugador que puede cambiar la historia de una franquicia", comentó el exentrenador de los Padres, Bruce Bochy. "Que haya alcanzado este récord es un reflejo de su talento, dedicación y de lo que ha significado para San Diego".

Mirando hacia adelante

Con solo 19 juegos restantes en la temporada regular, los Padres están en una posición envidiable. No solo cuentan con la posibilidad de jugar en casa durante la Serie de Comodines, sino que también tienen la oportunidad de desafiar a los Dodgers por el título divisional.

El momento de Machado es ideal. Con su poder en su apogeo y la confianza de un equipo que ha demostrado ser capaz de grandes cosas, los Padres podrían ser una amenaza seria en la postemporada. "No hemos terminado", aseguró Machado. "Este equipo tiene mucho más para dar".

Ahora, con el récord de Colbert igualado, todos los ojos estarán puestos en Machado para ver cuándo logrará ese esperado jonrón número 164, que lo convertirá en el máximo jonronero de todos los tiempos en la historia de los Padres. ¿Será en el próximo partido? Los fanáticos de San Diego no pueden esperar para presenciar ese momento histórico.