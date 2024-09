Rodríguez Medina se escondió dentro de una lavadora, cubierto con prendas de vestir para evadir a los agentes

Santiago.- Agentes de la Policía Nacional asignados a la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron varios allanamientos en el sector Villa Rosa de Cienfuegos, logrando incautar dos pistolas y un revólver sin documentación legal.

En el primer allanamiento, ejecutado en la residencia de Manuel Silverio, bajo la orden judicial No. 2024-AJ0015370, se ocuparon dos pistolas: una de marca ilegible, serie No. G09827, calibre 9mm, con su cargador y nueve cápsulas; y una Smith & Wesson, serie No. VEN8155, modelo 5906, con su cargador y 11 municiones.

PN y MP incautan pistolas y revólver sin documentos en Santiago

En una segunda intervención, en atención a la orden judicial No. 2024-AJ0015556, fue detenido Francisco Eusebio Silverio Trinidad, alias “El Prieto”, en su poder se encontró un revólver de marca ilegible, calibre 38, serie No. 396020, junto con cuatro cápsulas.

Tanto los detenidos como las armas incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Buscaba evadir a las autoridades escondido en una lavadora.

Miembros del Departamento de Investigaciones y de la Policía Preventiva, adscritos a la Dirección Regional Sur, en coordinación con un representante del Ministerio Público, realizaron un allanamiento en una vivienda del municipio de Paraíso, logrando el arresto de un hombre que intentaba evadir a las autoridades escondiéndose dentro de una lavadora.

Se trata de José Enrique Rodríguez Medina, alias “Buche”, de 28 años, residente en el mismo municipio, quien estaba siendo requerido por las autoridades a través de la orden 2024-AJ-0015119, por su implicación en varios hechos delictivos.

De acuerdo con el informe preliminar, Rodríguez Medina se encontraba escondido dentro de una lavadora, cubierto con prendas de vestir, en un intento fallido de evadir a los agentes. Durante el operativo, también fueron ocupados 44 gramos de presunta marihuana, una balanza, y un arma de fuego de fabricación artesanal, conocida como “chilena”, con dos cápsulas calibre 9 mm.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.