Ciberdelincuentes utilizan mensajes falsos para engañar y robar. Falsas notificaciones de paquetes están vaciando cuentas

¡Atención, América Latina! Una nueva y sofisticada técnica de clonación de tarjetas de crédito está causando estragos en la región. Los ciberdelincuentes han perfeccionado su modus operandi utilizando mensajes de texto falsos que notifican a las víctimas sobre la llegada de un supuesto paquete a sus domicilios. Este método ha afectado a miles de personas en México, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil, y se teme que pueda extenderse aún más.

Los mensajes engañosos contienen enlaces a páginas web fraudulentas que imitan a sitios de envío legítimos. Una vez que las víctimas hacen clic, se les solicita que realicen un pago para recibir el paquete. Sin embargo, el verdadero objetivo de los delincuentes es obtener los datos bancarios de las personas para clonar sus tarjetas de crédito. Estos mensajes suelen proceder de números locales, lo que aumenta la credibilidad del engaño y logra que más personas caigan en la trampa.

Phishing Avanzado: Estrategias para Engañar y Desvalijar

Los especialistas de Kaspersky han identificado más de 50 dominios fraudulentos vinculados a esta campaña de phishing, los cuales ya han sido bloqueados. No obstante, los delincuentes están utilizando enlaces acortados y servicios legítimos, como “qrco.de”, para evadir los filtros antispam. Además, adaptan los nombres de las empresas de envíos y los enlaces en los mensajes para parecer únicos y evitar ser detectados.

Las páginas falsas copian minuciosamente el diseño de sitios oficiales para ganar la confianza de los usuarios. En estas páginas, se solicitan no solo los datos de la tarjeta de crédito, sino también información personal, como números de teléfono y documentos de identidad. Incluso si los cargos iniciales parecen bajos, el objetivo es clonar las tarjetas y utilizarlas para actividades ilícitas a gran escala.

Cómo protegerte de las estafas de paquetes falsos

Los ciberdelincuentes aprovechan el incremento de compras en línea y la ansiedad de los usuarios por recibir sus pedidos. Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, subraya la importancia de verificar el estado de los envíos a través de los canales oficiales y no dejarse llevar por el pánico o la curiosidad.

Para evitar ser víctima de estas estafas, Kaspersky recomienda:

Verificar siempre a través de canales oficiales: Si recibes una notificación sospechosa sobre un problema con la entrega, contacta directamente al servicio de mensajería o la tienda mediante sus números de teléfono oficiales o plataformas en línea.

Desconfiar de números desconocidos: Si el mensaje proviene de un número no verificado o un correo electrónico gratuito, es muy probable que sea un intento de estafa.

Atención a la gramática: Los errores gramaticales y ortográficos son señales de alerta de mensajes fraudulentos.

No te dejes llevar por la curiosidad: Si recibes un mensaje sobre un paquete y no has realizado ninguna compra, ignóralo, bloquea el número y márcalo como spam.

Usar soluciones de seguridad confiables: Herramientas como Kaspersky Premium pueden bloquear sitios web de phishing y proteger tu información personal y financiera.

En un mundo cada vez más digitalizado, estar alerta y educado sobre las amenazas cibernéticas es clave para proteger nuestra información y mantener nuestras finanzas seguras. ¡No dejes que los ciberdelincuentes te engañen!