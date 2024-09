Lo que ayer daba risa, hoy nos preocupa, y mañana será un gran problema.

Podemos fingir que nada pasa y creer que son casos aislados. Muchos piensan que resaltar este mensaje es, de cierta manera, darle vigencia; otros dirán que es otra búsqueda de *views* sin mayor trascendencia.

Pero la verdad es que estamos frente a un gran problema.

Un país no se puede desarrollar en medio de una descomposición social de estas características, porque si estos dos casos fueran aislados, no sería tan grave el problema.

Pero este no es el caso; es la normalización de la vagabundería que está permeando toda la sociedad, aunque con diferentes características.

Lo peor es que no sabemos qué hacer; al parecer, a nadie le interesa caer en la boca de estas personas enfermas.

El gobierno no quiere perder votos, las empresas, clientes, y las personas normales, mientras tanto, están presas.

Esta prisión de lo bueno permite la libertad de todo lo malo.

Yo, siguiendo el consejo de mis seres queridos, vivo en una burbuja, tratando de construir una cúpula que me proteja.

Pero vivimos en sociedad y esta no es una solución real al problema.

Porque pronto nos estrellaremos con la burbuja en la cara y diremos: "¿Qué fue lo que pasó?", sin saber que todos somos parte del problema.

La mamá de Dilon Baby es solo una de las miles de mujeres en la República Dominicana que están criando las nuevas generaciones en todos los niveles sociales de nuestra maltrecha república.

Que haya una discusión sobre que la Piri salga en la portada de un cuaderno es solo una muestra más de que, para una parte de la población, ella es un paradigma.

La mayoría de las personas de mi entorno no les importa, no pueden hacer nada, o simplemente no entienden el problema.

Y ese es el quid del asunto: esto seguirá empeorando hasta que no podamos eludir la situación, que clama por un moralizador que, inevitablemente, empeorará las cosas.

En este país cabemos todos, pero la mamá de Dilon Baby está enferma, y la Piri, por su comportamiento (no por su condición sexual), no es modelo de nada.

Nota: No se si la señora madre de Dylon Baby tuvo relaxiones sexuales con su hijo me baso en podcast que han sido publicados en las redes sociales. Quizas son publicaciones hechas para captar views o seguidores. Solo expreso la preocupación .