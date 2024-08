El partido mantiene su labor de crecimiento y oposición en República Dominicana

Santo Domingo.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó este viernes que la organización no detendrá su labor de oposición y crecimiento, a pesar de estar inmersa en la realización de su segundo congreso nacional. Durante una plenaria nacional de dirigentes, Fernández subrayó que el congreso ordinario que celebra el partido no interferirá con las actividades políticas regulares, asegurando que "la realización del Congreso no pone en pausa las labores del Partido; el Partido sigue trabajando en paralelo”.

En el evento, celebrado en el Pabellón de la Fama del Deporte, y transmitido de manera virtual, se pasó balance a los avances del congreso que lleva el nombre del Dr. Franklin Almeyda Rancier. Fernández destacó la importancia de continuar con el crecimiento del partido mientras se realiza un congreso "transformador", enfocado en consolidar a la Fuerza del Pueblo como la principal fuerza política en la República Dominicana.

El líder opositor también enfatizó que, aunque el congreso ordinario y el congreso elector culminarán el próximo año, el partido seguirá cumpliendo con su rol opositor y continuará fortaleciendo su base, atrayendo a todos aquellos que deseen unirse desde la sociedad.

Congreso con enfoque en los desafíos del pueblo

Durante la plenaria, el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florián (Peñita), dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la masiva participación de los dirigentes que acudieron desde todo el país, a pesar de ser un día laboral. Florián destacó que el éxito del congreso dependerá de que sea "un congreso de cara al pueblo, en el que se vinculen los problemas que palpitan cotidianamente en la sociedad".

Por su parte, Henry Merán, coordinador general del Congreso, presentó un detallado calendario de actividades, que abarca desde la elaboración de normativas hasta un análisis técnico del proceso electoral de 2024. Merán explicó que la primera fase del congreso incluye la creación de una base normativa y reglamentaria sólida para guiar las actividades del partido.

En paralelo, el partido ha iniciado un proceso de inscripción en las 19 mesas temáticas creadas por la Comisión Organizadora del Congreso, donde se debatirán y analizarán propuestas presentadas por los miembros del partido. Los debates comenzarán a partir del 15 de diciembre de este año.

Ruta hacia un congreso transformador

El congreso nacional concluirá el 30 de marzo de 2025, dando paso al congreso elector, que llevará el nombre de Manolo Tavárez Justo. Según Merán, el 14 de junio de 2025 se presentarán al país las nuevas autoridades electas de la Fuerza del Pueblo, marcando un nuevo capítulo en la historia del partido.

El evento también contó con la participación de miembros de la Comisión Organizadora del Congreso, como Adalgisa Pujols, Bauta Rojas y Mery Valerio, quienes informaron sobre los avances en sus respectivas áreas de responsabilidad. La jornada concluyó con un llamado a los dirigentes a mantenerse firmes en su compromiso con el partido y su misión de representar los intereses del pueblo dominicano.