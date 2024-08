Rafael Castillo denuncia ineficiencias en energía y educación

El vocero del Bloque de Diputados del partido Fuerza del Pueblo (FP) en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, expresó su preocupación por el deterioro de los servicios públicos en la República Dominicana, destacando la creciente ineficiencia en sectores clave como la energía eléctrica y la educacion. Según Castillo, estos problemas son consecuencia de lo que denominó "fatiga gubernamental", que ha mermado la capacidad del gobierno para cumplir con sus promesas.

Durante una declaración en Santo Domingo Este, Castillo, quien representa la circunscripción 2 de este municipio, criticó la gestión del presidente Luis Abinader, señalando un evidente desgaste en su administración. “La fatiga del gobierno está profundizando su ineficiencia. La ineficiencia en el servicio de energía eléctrica se ha convertido en una constante que afecta la vida diaria de los dominicanos, volviendo a traer los apagones sin solución a la vista y un gobierno que pretende transferir esta responsabilidad a la población”, manifestó Castillo.

El diputado también abordó la situación del sistema educativo, acusando al gobierno de incumplir su compromiso de mejorar la calidad de la enseñanza en el país. Castillo denunció que, lejos de avanzar, el sistema educativo ha experimentado un retroceso significativo. “Nos encontramos con un sistema educativo que no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. La falta de cupos en las escuelas públicas es una realidad que golpea a las familias de escasos recursos, quienes ven cómo se les niega el derecho a una educación digna para sus hijos”, afirmó.

Castillo, representante de la principal fuerza opositora, utilizó estos ejemplos para ilustrar lo que considera un fracaso de la administración actual en áreas fundamentales para el desarrollo de la nación. “El pueblo dominicano está pagando las consecuencias de un gobierno que, lejos de cumplir sus promesas, ha demostrado ser incapaz de ofrecer soluciones reales a las necesidades de la población”, sentenció.

En su intervención, el legislador instó al gobierno a asumir su responsabilidad ya tomar medidas concretas para abordar estos problemas que, según él, están afectando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos y comprometiendo el futuro del país. Castillo subrayó que la "fatiga gubernamental" no solo refleja un desgaste administrativo, sino también un desvío de la atención de los funcionarios hacia sus aspiraciones políticas para el 2028, en detrimento de sus funciones actuales.

Con estas declaraciones, Rafael Castillo busca poner en el centro del debate la necesidad de revitalizar la gestión pública para enfrentar los desafíos que afectan al país, advirtiendo que, de no tomar medidas urgentes, la situación podría continuar deteriorándose en perjuicio de toda la sociedad dominicana. .