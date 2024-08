Dos destacados psiquiatras revelan grave déficit de especialistas que deja a miles sin atención adecuada

Dos reconocidos psiquiatras dominicanos han alzado la voz para señalar una alarmante realidad: el país enfrenta un déficit crítico de psiquiatras. Según la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, se requieren entre 700 y 800 profesionales para atender a la población de más de diez millones de habitantes. Sin embargo, actualmente solo hay 286 psiquiatras en todo el territorio nacional, lo que deja a miles de personas sin el acceso adecuado a servicios de salud mental.



Respecto al tema se pronunciaron en programas de televisión separados el presidente de la entidad doctor Víctor Figueroa y el psiquiatra y psicoterapeuta José Miguel Gómez.

La falta de especialistas afecta a las zonas rurales

El doctor Víctor Figueroa, presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, resaltó que la escasez de psiquiatras no solo es un problema de números, sino también de distribución. “Muchos médicos se resisten a trabajar en zonas rurales o fronterizas, no solo por razones económicas, sino por la falta de oportunidades de desarrollo personal y familiar en esas áreas", afirmó Figueroa en una reciente entrevista televisiva. Esta carencia de atención especializada en regiones alejadas resulta en un aumento de casos no tratados y en el deterioro de la salud mental de la población rural.

El doctor Víctor Figueroa, presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría en el programa D Agenda

Figueroa también defendió el cierre del antiguo hospital psiquiátrico conocido como "El 28″ o "manicomio", argumentando que la medida busca eliminar el estigma asociado a la hospitalización psiquiátrica y fomentar la integración de los servicios de salud mental en los hospitales generales.

Sin embargo, reconoció en el programa D Agenda que el cierre ha generado controversia y que es necesario continuar invirtiendo en la expansión y mejora de la infraestructura de salud mental en el país.

Un sistema de salud mental saturado y deshumanizado

Por su parte, el psiquiatra y psicoterapeuta José Miguel Gómez señaló que muchas regiones del país aún carecen de servicios de psiquiatría.

Destacó que las unidades existentes están desbordadas, con pacientes esperando por camas en condiciones que a menudo carecen de la dignidad y el respeto que merecen.

Gómez subrayó la necesidad urgente de implementar un programa nacional de humanización de los servicios de salud mental, que aborde las necesidades de todas las edades, desde niños hasta envejecientes.

“El déficit de psiquiatras en el país ronda los 400, lo que significa que hay personas que deberían recibir atención urgente pero que permanecen sin tratamiento adecuado,” alertó Gómez en el programa Esferas de Poder.

Agregó que, además de la falta de especialistas, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) no cubren los medicamentos psiquiátricos, una omisión que deja a los pacientes sin opciones de tratamiento asequibles y efectivas.

El llamado a la acción: Inversión y conciencia social

Ambos especialistas coinciden en que la situación actual requiere una intervención inmediata y masiva. La falta de recursos humanos y materiales para abordar los problemas de salud mental en República Dominicana no solo es un desafío médico, sino también un problema social que afecta a todas las capas de la sociedad.

Consideran que la solución a largo plazo pasa por aumentar significativamente el número de psiquiatras, mejorar la distribución de los servicios de salud mental y garantizar que todos los dominicanos, independientemente de su ubicación o condición económica, tengan acceso a la atención que necesitan.

Indican que sin esas medidas, la salud mental continuará siendo una crisis silenciosa, con consecuencias devastadoras para individuos y familias en todo el país.