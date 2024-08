¿Podría alguien decir qué es de Danilo Medina Sánchez, ciudadano dominicano que hasta el 16 de agosto de 2012 durante ocho años sonó todos los días? ¿Quién sabe de él, que ya no habla, no debate, no le expone nada a su partido, no ejerce la oposición ni dice a quién apoyaría como candidato presidencial de su partido en el 2028? ¿Podría alguien decir si todavía es el máximo líder del Partido de la Liberación Dominicana, el partido de los mudos?…(Y hablando como los locos, ¿será verdad lo que dicen algunos, de que ese partido, igual que muchos que detentaron el poder en el pasado, tiene los días contados?).