Expresidente acusa a Trump de desatender a la clase media y ensalza a Kamala Harris como futura líder.

Santo Domingo. – El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha lanzado duras críticas contra Donald Trump durante su intervención en la segunda jornada de la Convención Nacional Demócrata, celebrada este martes. Obama aseguró que Trump, a quien describió como un "multimillonario de 78 años", no muestra preocupación por los problemas de la gente común. "Lo que está seguro es que este no pierde el sueño por los problemas de la gente común, ya que es un multimillonario de 78 años que no ha dejado de quejarse de sus problemas desde que bajó por su escalera mecánica dorada", declaró el expresidente.

Barack Obama, ex-presidente de Estados Unidos.

Obama enfatizó que desde que Trump se lanzó a la política, "ha sido un flujo constante de quejas y agravios", que solo han empeorado con el tiempo, especialmente ahora que teme perder en las próximas elecciones presidenciales contra la actual vicepresidenta, Kamala Harris.

"Las locas teorías de la conspiración, esta extraña obsesión con el tamaño de las multitudes. Y sigue y sigue", expresó Barack Obama, quien no escatimó en describir a Trump como un líder que ve el poder "como nada más que un medio para sus fines", dijo.

El exmandatario acusó a Trump de imponer recortes fiscales que solo benefician a los más ricos, destruyendo acuerdos bipartidistas importantes, como el que afectaba a la reforma migratoria. "La clase media pagará el precio de otro de sus enormes recortes de impuestos que ayudará mayoritariamente a él y a sus ricos amigos", señaló Obama, destacando la falta de consideración de Trump hacia los problemas que afectan a los ciudadanos comunes.

En un discurso marcado por su habitual estilo directo, Obama instó a los votantes a no caer en la tentación de abuchear a Trump, sino a votar en su contra. "No abucheéis. Votad", animó el expresidente, insistiendo en que el país no necesita "cuatro años más de bravuconadas, torpezas y caos". Obama se mostró convencido de que la nación está lista para un cambio significativo, que se personifica en la figura de Kamala Harris.

El expresidente aprovechó su intervención para alabar al actual mandatario, Joe Biden, quien fuera su compañero de fórmula durante sus dos mandatos. Obama destacó que Biden será recordado "por defender la democracia en un momento de gran peligro". Además, celebró que Biden haya decidido pasar el testigo a su 'número dos', Kamala Harris, quien se enfrentará a Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.

"Estados Unidos está listo para este nuevo capítulo. Estados Unidos está listo para una historia mejor. Estados Unidos está listo para que Kamala Harris sea presidenta. Y Kamala Harris está preparada para este trabajo", proclamó Obama durante su discurso, llenando de esperanza a los seguidores demócratas.

Obama recordó los 16 años que han pasado desde que él mismo aceptó la nominación del Partido Demócrata para la presidencia, y reflexionó sobre sus años en el cargo. "Mirando atrás, puedo decir sin ninguna duda que mi primera gran decisión, que fue elegir a Biden como mi vicepresidente, fue una de las mejores", comentó. El expresidente destacó la empatía, la decencia y la resistencia de Biden como las cualidades que el país ha necesitado en los últimos años.

En su discurso, Obama contrastó la figura de Biden con la de Trump, describiendo al actual presidente como un líder desinteresado que siempre ha puesto el bienestar del país por encima de su propia ambición. "La historia recordará a Joe Biden como un presidente excepcional, que defendió la democracia en un momento de gran peligro, pero yo estoy aún más orgulloso de llamarle mi amigo", concluyó Obama.

La segunda jornada de la Convención Demócrata también contó con la participación de la ex primera dama, Michelle Obama, quien presentó a su esposo en el escenario. Durante su intervención, Michelle hizo una referencia a las declaraciones de Trump sobre los orígenes de Kamala Harris, asegurando que la actual vicepresidenta y ella comparten los mismos valores fundacionales, a pesar de que sus madres nacieron en países diferentes.

"Harris está más que preparada para este momento. Es una de las personas más cualificadas que jamás haya aspirado a la Presidencia. Y es una de las más dignas", afirmó Michelle Obama. En su discurso, subrayó que la historia de Harris es representativa de la mayoría de los estadounidenses, quienes trabajan arduamente para construir una vida mejor.

Durante esta jornada, varios demócratas destacados tomaron la palabra, incluyendo al líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y al senador independiente por Vermont, Bernie Sanders. También se dieron cita en el evento algunos republicanos que han tomado distancia de Trump, como Stephanie Grisham, Kyle Sweetser y John Giles, quienes aprovecharon la ocasión para expresar su apoyo a la candidatura demócrata en estas elecciones cruciales para el futuro de Estados Unidos.

Con estas declaraciones, la Convención Demócrata se prepara para los desafíos que se avecinan en una campaña electoral que promete ser reñida, en un país profundamente dividido. Obama dejó claro que, para él, la elección de noviembre no solo es una contienda entre dos candidatos, sino una lucha por el alma de la nación, instando a todos los estadounidenses a votar y a no quedarse al margen en este momento decisivo para la democracia.