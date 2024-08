Para mí, contar con la colaboración de Luis Fernández en DiarioDigitalRD tiene un gran significado.

Santo Domingo.- Le debo en parte mi inclinación al periodismo al periodista Luis Fernández. A principios de la década de los 80 (quizás antes), solía visitar con frecuencia la redacción del desaparecido periódico La Noticia. Generalmente, lo hacía para entregar notas que contenían alguna denuncia o para anunciar actividades deportivas y culturales.

Luis Fernández, periodista.

Fue en medio de ese trajín cuando, un día cualquiera, Luis Fernández, quien era el editor deportivo de ese diario, me invitó a escribir una columna sobre los clubes culturales para su publicación. Aquello fue como tocar el cielo, ya que en ese entonces yo estudiaba periodismo desde 1978 en la Escuela de Comunicación Social de la UASD.

Ese gesto de Luis Fernández me estimuló a escribir más y me abrió la puerta para definir mejor mi vocación. Comencé a adquirir destrezas como redactor y pronto pasé a colaborar como reportero en las páginas deportivas de *La Noticia*. Silvio Herasme Peña, director y copropietario del periódico, con quien tenía una vieja relación, empezó a valorar mi desempeño y me dio el respaldo necesario para consagrarme como el profesional que me considero hoy. Agrego, que luego me abrio las puertas a la radio, a través de su programa deportivo.

Traigo esta referencia a colación porque hoy siento una profunda satisfacción al saber que ese mismo Luis Fernández, quien me abrió las puertas al periodismo, ha escogido desde hace un tiempo a este DiarioDigitalRD, fundado y dirigido por quien les habla, para colaborar con sus sabios y valiosos escritos.

Para mí, contar con la colaboración de Luis Fernández en DiarioDigitalRD tiene un gran significado, tanto personal como profesional, por lo que él ha representado en mi carrera como mentor, que me abrió las posibilidades de desarrollarme en un oficio tan maravilloso y emocionante como el periodismo, desde el cual he podido hacer mis aportes a la sociedad dominicana.

Eso nunca lo he olvidado, soy agradecido.