Amparo Custodio alega que se retira por no pertenecer al PRM

La Vega, República Dominicana. — La vicealcaldesa de La Vega, Amparo Custodio, anunció su renuncia al cargo, alegando que no pertenece al Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo que la excluye de ser la sucesora del alcalde Kelvin Cruz, recientemente designado como ministro de Deportes y Recreación.

Custodio, miembro del Frente Amplio, aclaró en un comunicado que, aunque la ley la faculta para asumir la Alcaldía tras la salida de Cruz, no considera legítimo ocupar un puesto que, según sus palabras, “fue elegido por los votantes del PRM para uno de los suyos”. “Nunca he pertenecido a las filas del PRM, ni tengo la intención de hacerlo en el futuro”, afirmó Custodio, en una conferencia de prensa acompañada por María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, y Heidi Adon, secretaria general de la organización.

La exfuncionaria recordó que su carrera política no fue fruto del azar, destacando su trayectoria como regidora entre 1998 y 2002, presidenta del Concejo de Regidores y en diversas funciones administrativas. Sin embargo, insistió en que no busca despojar a los militantes del PRM ni a los munícipes de La Vega de un cargo que les corresponde legítimamente. “Ni directa ni indirectamente, me prestaré a despojar a los perremeístas ni a los munícipes de La Vega del cargo que escogieron y legítimamente les corresponde”, subrayó Custodio.

La profesora de profesión también manifestó que su candidatura fue parte de la fórmula electoral encabezada por Cruz y que no aspiró a otro cargo en el Estado, lo que refuerza su decisión de dejar "paso a la institucionalidad" para que se decida quién ocupará la Alcaldía y la Vicealcaldía de La Vega. Custodio concluyó su comunicado reiterando su renuncia "formal y sin condiciones" al cargo de vicealcaldesa, destacando su compromiso con la comunidad y el respeto a la voluntad popular.

Este anuncio deja en manos de las autoridades correspondientes la elección de un nuevo liderazgo para la Alcaldía de La Vega, en un contexto donde la institucionalidad y la legitimidad del mandato son prioritarias para Custodio y su partido.4o