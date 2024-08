Euri Andújar valora logros del gobierno, pero pide mejorar calidad del gasto

Santo Domingo, D.N. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Euri Andújar, expresó su valoración positiva sobre varios aspectos del discurso del presidente Luis Abinader durante la toma de posesión de su segundo mandato. Andújar destacó particularmente los logros alcanzados en el sector turístico, como la meta de 10 millones de visitantes alcanzada en 2023 y las ambiciosas proyecciones de alcanzar los 11 millones en 2024.

El mandatario pronunció su discurso tras ser juramentado edte viernes 16 de ahosto en su segundo mandato ante la asamblea nacional, celebrada en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

En cuanto a la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, estimada en un 5.4%, cerca de la meta del 6% fijada en el Plan de Desarrollo 20-36, Andújar instó a mantener un optimismo cauto. Subrayó que existen variables impredecibles que podrían afectar el cumplimiento de estos objetivos y llamó a considerar todas las posibilidades.

Además, el presidente de la ANEIH resaltó la importancia de las propuestas de reforma laboral y fiscal presentadas por Abinader, señalando que se deben abrir espacios de diálogo y consulta con el sector empresarial y otros actores económicos. Según Andújar, este proceso es esencial para crear estatutos equitativos que beneficien a todas las partes sin causar perjuicio a ninguna.

Reforma fiscal y reducción del gasto público

En particular, Andújar se refirió a la reforma fiscal, manifestando su esperanza de que esta sea integral y no se limite a un esquema de recaudación de impuestos que afecte principalmente a quienes ya tributan regularmente. El dirigente empresarial expresó la necesidad de abordar temas como la evasión fiscal, la informalidad y el contrabando, que a su juicio han sido eludidos en anteriores reformas.

"En la ANEIH confiamos en que se logre una reforma fiscal integral que no sea nada más un esquema de cobro de impuestos a los que siempre tributamos, sino que tenga un alcance más amplio en el que se pueda reducir la evasión, la informalidad, el contrabando y otros tópicos que se vienen eludiendo", afirmó Andújar.

El presidente de la ANEIH también saludó los esfuerzos del gobierno por reducir el gasto público a través de la eliminación o fusión de instituciones que, según él, no tienen una razón de ser o cuya función es duplicada por otras entidades. Sin embargo, fue crítico en cuanto a la afirmación de Abinader sobre la eliminación sustancial del gasto innecesario en los últimos cuatro años.

En este sentido, Andújar señaló que, desde su perspectiva, el gasto gubernamental no se ha ejercido con los criterios de calidad necesarios. "No comparto lo dicho por el primer mandatario respecto a que durante los pasados cuatro años se ha eliminado sustancialmente el gasto innecesario del gobierno, pues a mi juicio, el gasto no se ha ejercido con criterios de calidad", puntualizó el dirigente empresarial.

Las declaraciones de Andújar reflejan un apoyo medido a las políticas del presidente Abinader, al tiempo que subrayan la necesidad de mejoras en la gestión del gasto público y un enfoque más amplio en la reforma fiscal que incluya a todos los sectores de la economía.