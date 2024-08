Aclaró que la reforma constitucional es pública y abierta a opiniones

Santo Domingo (R.D.).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, ha dejado claro que no es obligatorio que el Poder Ejecutivo consulte su propuesta de reforma constitucional con el Ministerio Público.

En un comunicado, Germán Brito afirmó que el proyecto de reforma es de conocimiento público y que cualquier ciudadano, incluyendo a ella misma, puede opinar libremente sobre el tema.

Germán Brito subrayó que, en su compromiso con la transparencia, nunca ha emitido opinión alguna, ni a título personal ni institucional, sobre las posibles modificaciones a la Constitución relacionadas con los mecanismos de designación del Procurador General de la República y del Consejo Superior del Ministerio Público.

La magistrada envió una comunicación al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, para informar que no ha intervenido en este debate.

La procuradora también desmintió las falsas informaciones que circulaban, señalando que no ha hecho propuestas de modificación en relación con el Consejo Superior del Ministerio Público.

Germán Brito reiteró que no se siente ofendida por no haber sido consultada y que está dispuesta a colaborar con el Poder Ejecutivo en lo que sea necesario, pero dejó en claro que, hasta ahora, no ha expresado ninguna postura sobre los cambios propuestos.

El Poder Ejecutivo continúa su proceso de consulta sobre las reformas, incluyendo la propuesta para garantizar la independencia del Ministerio Público en la República Dominicana, y Germán Brito enfatizó que este proceso es público y abierto a todos los ciudadanos.

Con esta precisión, la procuradora busca poner fin a las especulaciones y reafirma su compromiso con la claridad y la transparencia en su gestión.