"Agua suficiente para inundar Marte, pero inaccesible para exploración futura."

Santo Domingo.-Marte esconde un tesoro líquido inaccesible pero prometedor. Geofísicos han descubierto un vasto depósito de agua líquida bajo la superficie de Marte, capaz de llenar los océanos del planeta rojo. Sin embargo, este recurso está enterrado tan profundamente que resulta casi imposible su explotación, según una publicación reciente.

La investigación del módulo de aterrizaje Insight de la NASA, que recopiló datos valiosos sobre Marte entre 2018 y 2022, ha revelado que esta masa de agua podría cubrir todo el planeta hasta una profundidad de entre uno y dos kilómetros.

No obstante, se indica que la localización del depósito en grietas y poros a 11,5-20 kilómetros bajo la superficie plantea un desafío monumental para la perforación.

Desde otra perspectiva, el hallazgo abre nuevas posibilidades en la búsqueda de vida en Marte, siempre que se pueda acceder a este depósito subterráneo.

"Comprender el ciclo del agua en Marte es crucial para desentrañar la evolución de su clima, superficie e interior," declaró Vashan Wright, profesor adjunto en la Institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de San Diego, en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Utilizando un modelo matemático de física de rocas similar a los de la Tierra para mapear acuíferos y yacimientos petrolíferos, los científicos han concluido que los datos sísmicos de Insight son más coherentes con una capa profunda de roca ígnea fracturada saturada de agua líquida.

Las evidencias de antiguos ríos, deltas y lagos en la superficie respaldan la teoría de que Marte tuvo agua en el pasado, un recurso que se filtró hacia la corteza marciana tras la pérdida de su atmósfera hace más de tres mil millones de años. Con datos de Prensa Latina