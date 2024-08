Desempleo juvenil disminuye, pero disparidad de oportunidades persiste

GINEBRA – Las perspectivas del mercado laboral para los jóvenes han mostrado una mejora en los últimos cuatro años, y se prevé que esta tendencia positiva continúe al menos por dos años más, según el informe "Tendencias mundiales del empleo juvenil 2024″ (GET for Youth) publicado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, la recuperación del empleo juvenil tras la pandemia de COVID-19 ha sido desigual, y muchos jóvenes, especialmente mujeres y aquellos en ciertas regiones, no han visto los beneficios de la reactivación económica.

Mejoras globales y desafíos persistentes

El informe dado a conocer el lunes 12 de agosto de 2024, destaca que la tasa de desempleo juvenil global alcanzó un mínimo de 15 años en 2023, situándose en el 13 por ciento, lo que equivale a 64,9 millones de jóvenes desempleados. Esta cifra representa una disminución respecto a la tasa prepandémica del 13,8 por ciento en 2019. La OIT proyecta que la tasa descenderá aún más, alcanzando el 12,8 por ciento en los próximos dos años. No obstante, estas cifras positivas ocultan importantes diferencias regionales.

En los Estados Árabes, Asia Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico, las tasas de desempleo juvenil en 2023 superaron las registradas en 2019, mostrando una recuperación más lenta en estas áreas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca en su último informe los avances y retos en el mercado laboral juvenil a nivel global, subrayando preocupantes desigualdades.

Además, el informe expresa una gran preocupación por el número de jóvenes que no trabajan, ni estudian, ni reciben formación (conocidos como NiNi). A nivel global, uno de cada cinco jóvenes, es decir, el 20,4 por ciento, se encontraba en esta situación en 2023.

Este grupo es predominantemente femenino, con dos tercios de los NiNi siendo mujeres, lo que refleja una alarmante desigualdad de género en el acceso a oportunidades educativas y laborales.

Condiciones laborales desiguales y empleo informal

El informe subraya que, aunque algunos jóvenes han logrado acceder al mercado laboral, la calidad del empleo sigue siendo un problema crítico. Más de la mitad de los jóvenes trabajadores en todo el mundo están empleados en el sector informal, lo que significa que no gozan de las protecciones laborales adecuadas ni de la estabilidad económica.

En las economías de ingresos bajos, tres de cada cuatro jóvenes sólo pueden acceder a trabajos por cuenta propia o temporales, lo que refuerza la precariedad laboral.

Este escenario está generando una creciente ansiedad entre la juventud, que se enfrenta a un futuro incierto a pesar de ser la generación más educada de la historia. "Ninguno de nosotros puede aspirar a un futuro estable cuando millones de jóvenes en todo el mundo no tienen un trabajo decente y, como resultado, se sienten inseguros e incapaces de construir una vida mejor para ellos y sus familias", afirmó Gilbert F. Houngbo, Director General de la OIT. "Las sociedades pacíficas dependen de tres ingredientes centrales: estabilidad, inclusión y justicia social; y el trabajo decente para los jóvenes está en el centro de los tres", añadió.

Desigualdad de género en la recuperación

Una de las conclusiones más preocupantes del informe es la desigualdad de género en la recuperación del mercado laboral. Aunque las tasas de desempleo entre hombres y mujeres jóvenes se han igualado en 2023, la brecha de género persiste en otros indicadores. La tasa de jóvenes mujeres NiNi es significativamente mayor que la de los hombres (28,1 por ciento frente a 13,1 por ciento en 2023), lo que evidencia que las mujeres jóvenes enfrentan mayores barreras para acceder al empleo y la educación.

El informe de la OIT subraya que estas desigualdades son un reflejo de las limitadas oportunidades para los jóvenes, especialmente para las mujeres y aquellos de medios económicos limitados o pertenecientes a minorías. Sin igualdad de oportunidades en educación y empleos decentes, millones de jóvenes están perdiendo la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Recomendaciones y llamados a la acción

La OIT hace un llamado a fortalecer las bases del trabajo decente como una vía para contrarrestar las crecientes ansiedades de los jóvenes y reforzar sus expectativas de un futuro mejor. La organización insta a los jóvenes a ser parte activa del cambio, participando en la creación de políticas que promuevan el empleo decente para todos y defendiendo sus derechos laborales.

Finalmente, el informe analiza las tendencias a largo plazo del empleo juvenil y destaca la necesidad de modernizar los sectores tradicionales a través de la digitalización y la inteligencia artificial. Además, enfatiza la importancia de alinear el desarrollo de habilidades con las demandas de un mercado laboral cada vez más verde y digitalizado para reducir los desajustes educativos y mejorar las perspectivas de empleo para los jóvenes.

En su vigésimo aniversario, el informe GET for Youth ofrece un panorama completo de los logros y desafíos en el ámbito del empleo juvenil, subrayando la urgencia de acciones coordinadas para garantizar un futuro más justo e inclusivo para todos los jóvenes del mundo.