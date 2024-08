Productos elaborados con electricidad 100% solar, marcando un hito sostenible

Santo Domingo, República Dominicana.- La Cervecería Nacional Dominicana (CND) informó este lunes que ha dado un paso decisivo hacia la sostenibilidad ya que todos sus productos son elaborados con electricidad proveniente exclusivamente de energía solar. Este avance no solo marca un hito en la industria cervecera del Caribe, sino que también subraya el firme compromiso de la empresa en la lucha contra el cambio climático y la construcción de un futuro más limpio para la República Dominicana.

Gracias al parque solar Matrisol, ubicado en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, CND ha logrado reducir su huella de carbono de manera significativa, informa en un comunicado la empresa cervecera. Esta transición energética permite a la empresa disminuir 60,000 toneladas de emisiones de CO₂ al año, lo que equivale a retirar 13,000 automóviles de circulación o a plantar un millón de árboles que se mantendrían durante una década. El impacto ambiental es contundente y refuerza la imagen de CND como un líder en responsabilidad ambiental.

Compromiso con la sostenibilidad

Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, expresó con orgullo este logro: "Nuestro objetivo de elaborar nuestros productos con energía solar es ahora una realidad. Nuestra cerveza, símbolo de orgullo y tradición dominicana, ahora se produce con electricidad que proviene del sol. Este es un logro que celebra nuestro compromiso con la sostenibilidad y el amor por el país. Con el sol como aliado, estamos construyendo un futuro más sostenible para todos".

Refiere que la implementación de esta iniciativa ha sido un proceso que, en poco tiempo, ha mostrado resultados tangibles. Entre el 1 de julio y el 1 de agosto de 2024, la energía solar consumida por CND fue de aproximadamente 4,500 KW, lo que significó un ahorro en emisiones de CO₂ comparable a la siembra y cultivo de 42.5 árboles durante 10 años. Este ahorro también es equiparable a la energía necesaria para cargar 169,786 smartphones, recorrer 10,586 kilómetros en un automóvil a gasolina o la cantidad de energía que hubiera producido la quema de 2,834 libras de carbón.

Impacto más allá de la energía

El alcance de esta transición va más allá de la simple adopción de energía renovable. La energía solar generada por el parque Matrisol no solo alimenta la producción y envasado de cervezas como Presidente, The One, Brahma, Bohemia y Modelo, sino también de bebidas no alcohólicas como Malta Morena, Lowenbrau, refrescos, aguas y la bebida energizante 911. Este esfuerzo refuerza el compromiso de CND con la sostenibilidad en todas sus operaciones.

Además de los beneficios ambientales, esta iniciativa ha generado un impacto positivo en la economía local. Durante la construcción del parque solar, se crearon 600 empleos directos y 2,000 indirectos. Se espera que durante la operación del parque se generen 40 empleos directos adicionales y 150 empleos indirectos, contribuyendo al desarrollo económico de la región.

El éxito de esta transición ha sido posible gracias a la colaboración de CND con diversas entidades como Akuo Energy, Altio, Banco Popular Dominicano y el Ministerio de Energía y Minas. La sinergia entre el sector público y privado ha sido fundamental para alcanzar este objetivo, demostrando que el trabajo conjunto puede generar resultados extraordinarios y sostenibles.

Liderazgo en sostenibilidad

Con esta iniciativa, Cervecería Nacional Dominicana no solo fortalece su posición como líder en el mercado cervecero, sino que también reafirma su compromiso con la creación de un futuro más verde y sostenible. Este cambio hacia la energía solar es solo el comienzo de una serie de acciones que la empresa planea implementar para reducir aún más su impacto ambiental y seguir siendo un referente en la industria.

El hito alcanzado por CND es un motivo de orgullo no solo para la empresa, sino para toda la República Dominicana, que ve en esta transición un ejemplo de cómo las empresas pueden contribuir de manera significativa a la protección del medio ambiente mientras continúan ofreciendo productos de alta calidad. En este camino, CND continúa demostrando que es posible combinar tradición, innovación y sostenibilidad, creando así más razones para brindar por un futuro mejor. Más sobre la CND