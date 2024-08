La ecléctica lista incluye artistas de renombres y nuevos talentos.

Santo Domingo.- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha vuelto a capturar la atención de sus seguidores al compartir su selección de canciones favoritas del verano de 2024. Como lo ha hecho en años anteriores, Obama publicó en su cuenta oficial de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) una lista de reproducción ecléctica, demostrando una vez más su amplio gusto musical que abarca diversos géneros y artistas.

"Ahora que el verano está llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente. Y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica. ¡Espero que encuentres algo nuevo para escuchar!", escribió Obama en su publicación, acompañada de la lista completa de canciones.

Entre los temas destacados de esta selección, que combina tanto clásicos como nuevos lanzamientos, se encuentran piezas de artistas consagrados como The Rolling Stones, Bob Marley & The Wailers, y The Supremes, junto con talentos emergentes como Artemas, Tems y Hope Tala. Esta mezcla de sonidos clásicos y contemporáneos refleja la capacidad de Obama para mantenerse al día con las nuevas tendencias musicales sin dejar de lado sus raíces.

La lista comienza con "A Bar Song (Tipsy)" de Shabooney, una melodía que captura el espíritu relajado y despreocupado del verano. Continúa con "Charge It" de ENNT, una canción vibrante y enérgica que sin duda ha resonado con aquellos que buscan mantenerse activos durante los días soleados.

Entre las canciones también destaca "365″ de Charli XCX, una pieza que ha sido un éxito en las pistas de baile y que resalta por su producción moderna y pegajosa.

Obama no dejó de lado los clásicos en su selección. Temas como "No Diggity" de Blackstreet con la colaboración de Dr. Dre y Queen Pen, así como "I Can’t Get No Satisfaction" de The Rolling Stones, son testimonio de su aprecio por las canciones que han definido generaciones. Asimismo, "Them Belly Full (But We Hungry)" de Bob Marley & The Wailers, refleja el compromiso de Obama con la música que tiene un mensaje social profundo.

El expresidente también incluyó canciones que trascienden géneros y épocas, como "Rebirth of Slick (Cool Like Dat)" de Digable Planets y "Love Me Jeje" de Tems, demostrando su habilidad para conectar con una amplia audiencia.

La inclusión de "Silvio" de Bob Dylan y "Where Did Our Love Go" de The Supremes añade un toque nostálgico a la lista, atrayendo tanto a los fanáticos de la música clásica como a los nuevos oyentes.

Entre los artistas emergentes seleccionados por Obama, destacan "I Like The Way You Kiss Me" de Artemas y "Million Dollar Baby" de Tommy Richman. Estas canciones representan la nueva ola de músicos que están redefiniendo la industria musical con sus estilos únicos y frescos. La mezcla de géneros como el R&B, el pop y el indie en esta lista demuestra el compromiso de Obama con la diversidad musical.

Por otro lado, Obama no dejó de incluir música latina, un género que ha ganado popularidad global en los últimos años. "Perro Negro" de Bad Bunny y Feid, junto con "Bad Boy" de Chris Jedi, Gaby Music, Dei V, Anuel AA y Ozuna, representan el vibrante sonido del reguetón, que sigue dominando las listas de éxitos en todo el mundo.

Finalmente, el expresidente cerró su lista con "Someone To Watch Over Me" interpretada por Samara Joy junto a Pasquale Grasso, una elección que sugiere una conclusión tranquila y reflexiva para este verano. Esta canción, un estándar de jazz, resalta la versatilidad de los gustos musicales de Obama y su apreciación por la música que trasciende el tiempo.

Libros recomendados

Además de su ya tradicional lista de canciones, Barack Obama también compartió una selección de libros que ha estado disfrutando durante el verano de 2024. Conocido por ser un ávido lector, Obama no dejó pasar la oportunidad de recomendar algunas de las lecturas que más lo han impactado en los últimos meses.

“He leído algunos libros geniales en los últimos meses y quería compartir algunos de mis favoritos. ¡Avísenme si tienen alguna recomendación de libros que debería leer!", escribió en su cuenta de X, acompañando la lista.

La lista de lecturas de verano de Obama incluye una amplia gama de géneros y temas, demostrando una vez más su eclecticismo. Entre los títulos seleccionados se encuentran "James" de Percival Everett, una obra que ha sido ampliamente elogiada por su exploración de temas contemporáneos, y "Memory Piece" de Lisa Ko, una novela que se adentra en las complejidades de la memoria y la identidad.

También destaca "There’s Always This Year: On Basketball and Ascension" de Hanif Abdurragib, que combina la pasión por el baloncesto con reflexiones más profundas sobre la vida, y "Everyone Who Is Gone Here: The United States, Central America, and the Making of a Crisis" de Jonathan Blitzer, un análisis sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Central.

La lista de Obama es una mezcla de ficción, ensayos y análisis históricos que reflejan su interés por comprender el mundo desde diferentes perspectivas. Una vez más, sus recomendaciones literarias ofrecen una ventana a su pensamiento y sus intereses más profundos.

En conclusión, la lista de reproducción de verano de Barack Obama para 2024 es un reflejo de su ecléctico gusto musical, abarcando desde grandes éxitos clásicos hasta las tendencias más actuales.