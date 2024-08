La clausura de París 2024 mezcla tradición y futuro, con Tom Cruise y Red Hot Chili Peppers como protagonistas

La Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 se celebró este domingo en el Stade de France, marcando el final de unos Juegos que han dejado huella en la historia del olimpismo. Con la presencia de 9.000 deportistas y miembros de los equipos técnicos, y más de 71.500 espectadores, la gala fue una mezcla vibrante de tradición y modernidad, que culminó con el paso del testigo a Los Ángeles 2028, la próxima sede olímpica.

El evento comenzó con un video que rindió homenaje a los momentos más destacados de la Ceremonia de Apertura, seguido por la interpretación de "La Marsellesa" por la orquesta sinfónica Divertimento.

La entrada de los abanderados de cada delegación, entre ellos los medallistas de oro españoles María Pérez y Jordan Alejandro Díaz, fue acompañada por la icónica "We Are the Champions" de Queen, dando un tono festivo al desfile de los atletas.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de medallas en vivo para la prueba femenina del maratón, donde la neerlandesa Sifan Hassan, la etíope Tigst Assefa y la keniana Hellen Obiri recibieron sus respectivas medallas de oro, plata y bronce de manos del presidente del COI, Thomas Bach.

Posteriormente, se dio paso a un espectáculo artístico de hora y media, en el que la diosa Niké, representada por la Victoria de Samotracia, tomó el centro del escenario mientras un viajero dorado interplanetario del futuro reconstruía una sociedad distópica inspirada en los Juegos Olímpicos, evocando un universo al estilo de la saga "Mad Max".

La transición hacia el simbolismo de Los Ángeles 2028 estuvo marcada por la fusión de la cultura pop y la música electrónica, con un concierto que incluyó a la banda Phoenix junto a artistas como Kavinsky, Angèle, Air y VannDa. Estos elementos dieron un aire fresco y moderno a la ceremonia, preparando el escenario para el show hollywoodiense que muchos esperan en Los Ángeles.

La clausura también incluyó discursos de Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de París 2024, y Thomas Bach, quienes estuvieron acompañados por figuras legendarias del deporte como el maratonista keniano Eliud Kipchoge, el judoca Teddy Riner y la nadadora australiana Emma McKeon. Tras estos discursos, un coro juvenil y la orquesta Divertimento interpretaron el himno olímpico oficial, preparando el terreno para el momento cumbre: el traspaso de la bandera olímpica.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, entregó la bandera a Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, simbolizando el relevo entre las dos ciudades. A partir de ahí, la ceremonia entró en su fase más cinematográfica. El actor estadounidense Tom Cruise hizo una entrada espectacular, descendiendo desde lo alto del estadio para recoger la bandera olímpica, con la cual salió en moto y luego saltó desde un avión al ritmo de "By the Way" de los Red Hot Chili Peppers.

La bandera olímpica llegó finalmente a Venice Beach, donde los Red Hot Chili Peppers ofrecieron un miniconcierto en directo junto a Billie Eilish y los raperos Snoop Dogg y Dr. Dre. El espectáculo concluyó con la apagada del fuego olímpico por parte del nadador francés Léon Marchand, acompañado por Kipchoge, McKeon y otros atletas destacados, sellando así el fin de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Finalmente, la ceremonia cerró con el emotivo discurso de Bach, seguido por la interpretación de "My Way" a cargo de la cantante Yseult, mientras el cielo de París se iluminaba con fuegos artificiales. Con esta clausura, se dio inicio a la XXXIV Olimpiada, que culminará en Los Ángeles 2028 [