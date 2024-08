Advierte que no habrá consideraciones políticas ni excepciones.

San Francisco de Macorís.- El presidente Luis Abinader reiteró este viernes su compromiso con la lucha contra la corrupción en los próximos cuatro años de su administración. Durante la inauguración de la primera etapa de los 86 apartamentos del Barrio Vista del Valle, Abinader aseguró que su gobierno continuará profundizando las acciones de control para garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública.

En su discurso, el mandatario hizo hincapié en que no habrá tolerancia para quienes incurran en actos de corrupción. "Quede esto claro: no habrá consideración por el que incurra en acciones ilegales, independientemente de sus banderas políticas. Si alguien comete un error, que espere las consecuencias", afirmó Abinader.

El presidente enfatizó que el gobierno no debe ser visto como un botín para el reparto entre dirigentes políticos, sino como una herramienta para servir a la población. "Quiero que esté claro que el gobierno no es un botín. Al gobierno se va a servir y a ayudar a la gente que lo necesita. No se pueden justificar las malas acciones del presente con hechos del pasado", subrayó.

En este contexto, Abinader destacó que su administración ha llegado para hacer las cosas de manera diferente. "Nos comprometemos a hacer las cosas diferentes en todo el país. En este nuevo periodo de cuatro años, en el que el pueblo dominicano nos ha reiterado su confianza, vamos a profundizar nuestras acciones de control de la corrupción", prometió.

El mandatario también abordó el tema de la vivienda durante el evento en San Francisco de Macorís, donde inauguró un proyecto habitacional destinado a mejorar las condiciones de vida de los residentes en áreas vulnerables. Explicó que los apartamentos del Barrio Vista del Valle forman parte de un esfuerzo más amplio para el saneamiento y ordenamiento del centro de la ciudad.

"Estos apartamentos están destinados a personas que viven en condiciones precarias y a aquellos que se encuentran en viviendas que, en muchos casos, pueden ser de emergencia o que se inundan", detalló.

Para garantizar una distribución justa y transparente de las nuevas viviendas, Abinader anunció la creación de una comisión encargada de supervisar el proceso. Esta comisión estará presidida por representantes del Obispado, de la Iglesia Evangélica y otras entidades.

Además, el presidente mencionó que en San Francisco de Macorís se está trabajando en proyectos adicionales, incluyendo la titulación de terrenos y el ordenamiento territorial. "Reitero, haremos las cosas como Dios manda, con justicia, para que las acciones del gobierno beneficien a quienes realmente lo necesitan", concluyó Abinader.

La promesa del presidente Abinader de fortalecer la lucha contra la corrupción y asegurar la correcta distribución de recursos públicos refleja su intención de abordar los desafíos de la administración con una actitud firme y transparente.