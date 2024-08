El Only Fans es un síntoma de una enfermedad mayor.

Hace unos veinte años aproximadamente, fui a un cumpleaños y vi a una niña de 5 años bailando "Gasolina" de Daddy Yankee.

No tenía hijos, pero el hecho me sorprendió. No solo por ver a una niña que vestía algo sexualizada, sino porque la madre se acercó y me dijo: “…Luis, mira a Pachy bailando… ¿qué vamos a hacer con los niños de ahora…?” Lo decía por la forma y el tipo de música que la niña escuchaba y bailaba, no apropiada para una niña de su edad.

Era algo que, aunque no era padre ni me tocaba decidir, pensé: "Si no te gusta el baile y la música, pon música de niños y dile que no baile así y ya".

La niña ahora tiene 25 años, y su madre me llamó desconsolada para decirme que se enteró de que tiene un Only Fans.

No encontré palabras para consolar a su madre, quien lo único que ha hecho es trabajar, ni a su padre, que es militar. Quiero aclarar que esa niña no ha pasado ni 10 minutos de necesidad desde que nació.

Pero, ¿cómo llegamos aquí? Escuchando a los expertos que he podido encontrar, todos coinciden en que es un cambio de paradigmas en la sociedad occidental.

El Only Fans es un síntoma de una enfermedad mayor. No se trata de que una joven decida dedicarse a la prostitución, en este caso digital, sino que la sociedad lo ha normalizado y, muy pronto, lo premiará. Las prostitutas han existido siempre, pero nunca esta profesión había sido motivo de orgullo ni algo por lo que considerarse especial[1].

Debemos entender que no se trata de una falta de dinero u oportunidad, ni de deseos de superación. No es que estas jóvenes quieran mantener a sus hijos, sino que no les importa, y es una manifestación de que todo es todo y nada es nada.

En República Dominicana hay una dama de la música urbana que abrió un Only Fans. En una entrevista, llorando como una Magdalena, dijo que lo hizo para ayudar a su madre, para luego pedir perdón a sus seguidores, quienes, dicho sea de paso, no les importa que ella haga eso; lo ven con normalidad.

Claro, esta artista, pese a que lloró y ya resolvió su problema, dejó el Only Fans abierto porque, al parecer, ya se acostumbró a que por unos dólares cualquier hombre la pueda ver en cualquier forma o posición.

Deben entender que creo en el derecho que tiene toda mujer de vender su cuerpo al mejor postor, pero lo que me sorprende es la actitud de llorar, arrepentirse, pedir perdón y seguir con la acción, o considerarlo un acto de feminismo, libertad sexual o que es algo que emular.

Lo sorprendente es ver los debates sobre si hay diferencia entre vender su cuerpo digitalmente a través de Only Fans o prostituirse en un burdel. ¡Y existe una diferencia! Pero no es la que ellas creen. La mayoría de las prostitutas de los burdeles lo hacen por alguna necesidad económica o falta de oportunidades; las digitales lo hacen para comprar una cartera Louis Vuitton[2].

Estas mujeres, que según pude ver, ya hay algunas que explican que ganan millones en días con esta nueva "profesión" para ellas, porque la prostitución es la profesión más vieja del mundo, no son ninguna novedad. Pero estas sumas, salvo honrosas excepciones, no son verdad. Y si fueran ciertas, no necesitaríamos una reforma fiscal, porque nos bastaría con mandarlas a ellas a la DGII.

Mencionar estas sumas astronómicas es parte de la estrategia de marketing de estas mujeres, pero Only Fans desmiente que muy pocas cuentas sobrepasan una entrada razonable, y la mayoría son un segundo trabajo[3].

Así vemos cómo en el génesis de todas las perversiones, el hermano del norte, hay noticias de mujeres y hombres que son profesores, deportistas o artistas, quienes abren un Only Fans porque el salario principal no les da para llegar a fin de mes.

Para los que no les gusta gastar 3.99 al mes en ver este tipo de páginas, que para colmo tienen contrapartes gratis, les informo que lo que pasa en Only Fans no son fotos sexys o subidas de tono, son cosas realmente duras hasta para los estándares de la pornografía tradicional[4].

En la página principal tienen fotos que para verlas tienes que pagar una mensualidad, pero existen mensajes directos en la plataforma donde puedes pedir que te graben la perversión de tus “sueños” y, por una suma adicional, lo harán. Tríos, animales, objetos, posiciones, encuentros… La lista no tiene fin, y muchas también están dispuestas a un encuentro presencial.

Como he dicho y todos sabemos, la prostitución es más vieja que “raka”. Lo que me preocupa es que en una nueva generación esto sea normal y ellas se presenten como alguien especial.

Las entrevistas que dan algunas creadoras de contenido son preocupantes y dignas de ayuda psicológica o de orientación social, porque lo único que les preocupa no es la degradación moral, sino la condena de la sociedad, algo que pronto desaparecerá.

Estoy seguro de que cuando mis hijos sean mayores me presentarán a su novia, quien orgullosamente me dirá que tiene un Only Fans, y lo tendré que valorar como algo positivo, pues será normal.

Luego, mi hijo me dirá que la relación no funcionó, que mi nieta se dedica a orgías con animales o que hay que legalizar la pornografía infantil, porque recuerden que es por etapas. Estamos en el inicio de una nueva sociedad.

Lo peor de todo esto es que traerá consecuencias para la sociedad, ya que la familia es el núcleo de la sociedad. Lo que pasa en Only Fans es para siempre, queda grabado en internet y siempre aparecerá, y tus hijos lo verán.

A mi amiga le dije lo siguiente:

“…no sufras, pues estás pensando en las consecuencias para tu hija porque piensas en los valores que una vez existieron en la sociedad, pero en la actual, ella recibirá el Premio Nobel de la Paz…”

