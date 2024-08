Se corona como campeona olímpica con un tiempo de 48.17 segundos, imponiendo un nuevo récord en la prueba de 400 metros planos.

Santo Domingo.- Marileidy Paulino ha hecho historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta dominicana, de 27 años, se alzó con la medalla de oro en la final de los 400 metros femeninos, marcando un tiempo de 48.17 segundos, con el que no solo ganó la carrera, sino que también batió el récord olímpico.

Paulino, que comenzó su carrera deportiva corriendo descalza hace apenas ocho años, se ha convertido en la primera mujer dominicana en coronarse campeona olímpica, sumando así un logro más a su impresionante trayectoria.

Tras la carrera, visiblemente emocionada, Paulino declaró: "Esto es lo mejor de mi vida. De verdad que sí. Me vi muy fuerte, trabajé demasiado y me llevo un récord olímpico". Estas palabras reflejan el arduo camino que ha recorrido para llegar hasta la cima del atletismo mundial, un camino marcado por la dedicación, el esfuerzo y la superación constante.

El oro en París 2024 tiene un significado especial para Paulino y para su país. "Para mí esta medalla de oro significa mucho. Era la medalla que necesitaba para completar un ciclo olímpico y es una medalla que el país necesitaba", afirmó la campeona, subrayando el impacto que este triunfo puede tener en su nación y en las futuras generaciones de atletas dominicanos.

"La verdad que valió la pena porque creo que va a inspirar a muchos jóvenes que están en la precariedad: a través de mí se les van a abrir muchas puertas", añadió, dejando claro que su éxito trasciende lo personal y se convierte en una fuente de inspiración colectiva, informa Marta Martín para la web de los Juegos Olimpicos de París.

La carrera en el Stade de France estuvo marcada por la tensión y la expectativa. Paulino compitió contra algunas de las mejores atletas del mundo, incluyendo a la bahreiní Salwa Eid Nasar y a la polaca Natalia Kaczmarek, quienes obtuvieron la plata y el bronce, respectivamente. Sin embargo, ninguna pudo seguir el ritmo imparable de la dominicana, quien cruzó la meta con una ventaja notable, celebrando su victoria con los brazos en alto a pesar de las difíciles condiciones climáticas debido a la lluvia.

Este triunfo se suma a las dos medallas de plata que Paulino obtuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, consolidándola como una de las figuras más destacadas del atletismo internacional. No obstante, a pesar de su histórica victoria, Paulino aún mantiene la vista en otro objetivo: el récord mundial, que lleva 39 años en poder de Marita Koch con un tiempo de 47.60 segundos. Aunque Paulino no logró batir este récord en París, su desempeño sugiere que no está lejos de alcanzar esta meta en un futuro próximo.

Marileidy Paulino no solo es una campeona olímpica; es un símbolo de lucha y perseverancia, que seguirá escribiendo historia en cada zancada.