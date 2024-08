Ex jefe del gobierno español evita suscribir pedido de transparencia electoral.

Santo Domingo. El ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, había decidido no subscribir un comunicado conjunto con el ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, en el que se pedía la verificación de las actas de los resultados electorales de Venezuela. Este rechazo ha generado una oleada de críticas y especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de su decisión.

De acuerdo con información obtenida por medios mexicanos, que han consultado a fuentes cercanas al Grupo de Puebla, Zapatero se habría negado a apoyar el comunicado emitido por Fernández y Samper. Dicho comunicado solicitaba la publicación de las actas de escrutinio desagregadas por centros y mesas de votación, con el fin de asegurar la transparencia del proceso electoral celebrado el pasado domingo en Venezuela, según recoge el diario El Nacional de Caracas.

El Grupo de Puebla, una plataforma de ex presidentes y líderes políticos de izquierda en América Latina, había enviado a los tres expresidentes para observar las elecciones en Venezuela. Sin embargo, la negativa de Zapatero a respaldar el comunicado ha suscitado cuestionamientos sobre su postura respecto a la transparencia electoral en el país sudamericano.

Este martes, el ex presidente español Felipe González criticó abiertamente a Zapatero por no pronunciarse sobre las elecciones venezolanas, dado que siempre ha sido conocido por su profundo conocimiento sobre la situación en esa nación, que ha sido sacudida por numerosas denuncias de fraude electoral en los comicios recientes. González instó a Zapatero a que se pronunciara sobre el tema, resaltando la importancia de la transparencia y la integridad del proceso electoral en Venezuela.

Fuentes internas del Grupo de Puebla han indicado que Zapatero podría estar evitando pronunciarse sobre un posible fraude electoral en Venezuela para no brindar apoyo a la oposición, lo que podría interpretarse como una acción en contra del actual gobierno de Nicolás Maduro. Además, se sugiere que el ex mandatario español podría estar preocupado por las declaraciones de la líder opositora María Corina Machado, quien ha afirmado que el candidato Edmundo González ganó la elección presidencial.

El contexto político interno del Grupo de Puebla también parece estar influyendo en esta situación. Varios miembros del colectivo tienen actividad política en sus respectivos países, y el hecho de no ser firmes en su postura contra Maduro podría complicar sus aspiraciones políticas internas. Esto ha llevado a que la situación en Venezuela se convierta en un problema complicado para el grupo, que originalmente había visto en el proceso electoral una oportunidad para fomentar el avance hacia la democracia en el país sudamericano.

Hasta el momento, José Luis Rodríguez Zapatero no ha hecho declaraciones públicas sobre este asunto desde el 28 de julio. Fuentes del Grupo de Puebla han señalado que el ex jefe del gobierno español se encuentra actualmente en Colombia, aunque no se ha confirmado su agenda o actividades específicas en el país.

La negativa de Zapatero a subscribir el comunicado, junto con el creciente escrutinio de su postura y las críticas de figuras como Felipe González, subraya la complejidad y la tensión que rodean la situación política en Venezuela, así como las dinámicas internas del Grupo de Puebla. La transparencia y la integridad del proceso electoral siguen siendo temas de gran relevancia en el debate internacional sobre Venezuela.