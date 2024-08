Líder opositora Maria Corina Machada convoca movilizaciones en Caracas por supuesto fraude

CARACAS, Venezuela, 3 Ago. (EUROPA PRESS) – La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha convocado a la ciudadanía a movilizarse en todo el país, con especial atención a la capital, Caracas, para protestar por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales del pasado domingo.

"Triunfamos el 28 de julio y ahora vamos a cobrar Caracas", publicó Machado en su cuenta en la red social X. "Mañana sábado nos crecemos y en familia, en cada ciudad y pueblo de este país, saldremos juntos a ratificar nuestra verdad: ¡GANAMOS!", agregó en un mensaje publicado en la noche del viernes.

Machado hizo un llamado a sus seguidores para continuar con la lucha por lo que considera la verdad. "Y tenemos que seguir avanzando para hacer valer la VERDAD. Tenemos las pruebas y el mundo ya las reconoce. Ésta es una lucha espiritual y vamos de la mano de Dios; ÉL acompaña este movimiento cívico por la unión familiar, la dignidad humana y la Libertad", añadió.

En su mensaje, la líder opositora también denunció la persecución por parte de las autoridades. "Las autoridades persiguen y secuestran a ciudadanos de bien sólo porque trabajaron en la defensa de los votos de todos", afirmó. Además, convocó a los ciudadanos a manifestarse pacíficamente.

"Mañana, en familia, con tu bandera en alto, de manera pacífica y entusiasta, nos encontramos en toda Venezuela! En Caracas, nos vemos a las 10am en la Ave Principal de Las Mercedes", concluyó su mensaje con la frase "¡VENEZUELA SERÁ LIBRE!".

Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro ha advertido sobre un posible atentado por parte de la oposición aprovechando las protestas. Según Maduro, estas movilizaciones podrían ser utilizadas para desestabilizar el país y justificar acciones violentas. En una declaración pública, Maduro instó a las fuerzas de seguridad a mantenerse alerta y garantizar el orden durante las manifestaciones.

"Sabemos que hay planes oscuros de la derecha para sembrar el caos en nuestra patria. No lo vamos a permitir. La paz y la estabilidad de Venezuela no están en juego", aseguró Maduro. El mandatario también hizo un llamado a sus seguidores a mantenerse vigilantes y a no caer en provocaciones.

La situación política en Venezuela sigue siendo tensa, con un panorama de confrontación constante entre el gobierno y la oposición. Las acusaciones de fraude electoral han exacerbado la crisis, y las calles se han convertido en el escenario principal de esta disputa.

Analistas internacionales han expresado su preocupación por el aumento de la violencia en el país sudamericano. Las manifestaciones, aunque inicialmente pacíficas, podrían degenerar en enfrentamientos violentos si no se manejan adecuadamente. La comunidad internacional observa de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela, esperando que se encuentre una solución pacífica a la crisis política.

La convocatoria de Machado para las movilizaciones de este sábado será un indicativo de la fuerza y el respaldo que aún tiene la oposición en el país. Asimismo, será una prueba para el gobierno de Maduro, que deberá demostrar su capacidad para mantener el orden sin recurrir a la represión violenta.