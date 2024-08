Equipo de TVN liberado llega a Colombia tras detención en Venezuela

Santo Domingo.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que el equipo de TVN que había sido detenido en Venezuela ya se encuentra sano y salvo en Colombia. “Estamos en contacto con las autoridades correspondientes para facilitar su regreso a casa”, afirmó Boric en su cuenta de la red social X.

En referencia a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de expulsar al equipo de periodistas de Venezuela, Boric expresó: “Quien prohíbe a medios serios y profesionales informar sobre la realidad, solo demuestra miedo. Seguiremos bregando por transparencia y el respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano”.

Más temprano, el ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, informó que un equipo de la cadena de televisión pública de Chile (TVN) fue deportado de Venezuela en medio de las tensiones por el cuestionamiento de Santiago a los resultados electorales en el país, que dan la victoria al presidente Nicolás Maduro.

"El embajador Gazmuri (Jaime) me comunicó que están siendo deportados a Cúcuta y estamos coordinando con autoridades colombianas para facilitar su regreso. Con el presidente Gabriel Boric estamos pendientes del caso", señaló van Klaveren en la red social X.

La cadena de televisión TVN explicó en un comunicado que dos de sus trabajadores, el periodista Iván Núñez y el camarógrafo José Luis Tapia, fueron detenidos por una patrulla militar venezolana en Chururú, cerca de Barinas. "El último contacto con el equipo periodístico se produjo durante la tarde de ayer. Ante esta situación, de inmediato se activaron las gestiones diplomáticas para ubicar a los profesionales y exigir su liberación", indicó TVN, agregando que ambos llevaban la documentación pertinente para ingresar a Venezuela.

La cadena explicó que "la serie de eventos desencadenados a partir del reciente proceso eleccionario en Venezuela" motivó el envío de los periodistas al país como parte de su compromiso de "entregar información oportuna, veraz y objetiva". "Televisión Nacional de Chile reitera su compromiso con el periodismo y refrenda su derecho a ejercerlo en forma libre, como un pilar fundamental de toda sociedad democrática", agregó TVN.

Esto se produce después de que Boric criticara el lunes los "argumentos inverosímiles" y la "profunda intolerancia a la divergencia" del Gobierno de Venezuela, que ordenó la expulsión del personal diplomático de varios países latinoamericanos, entre ellos Chile. "No hemos hecho más que sostener lo que creemos correcto: que los resultados de la elección sean transparentes y verificables por veedores no comprometidos con el actual gobierno mediante la publicación íntegra de las actas. Hasta el momento en que escribo estas líneas ello no ha sucedido", declaró Boric.

Venezuela celebró el domingo unas elecciones en las que, según el oficialismo, el presidente Nicolás Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, pese a que no hay resultados oficiales públicos. Gran parte de la comunidad internacional ha mostrado dudas sobre la legalidad de los resultados y la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González.