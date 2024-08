La virtual candidata demócrata registra gran apoyo popular en la medida en que se aproxima su postulación.

Washington, EE.UU. – La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris anunció el viernes que recaudó 310 millones de dólares en julio, superando significativamente la recaudación del expresidente Donald Trump, quien logró 138,7 millones de dólares en el mismo mes. Este impresionante apoyo financiero muestra un resurgimiento de los donantes demócratas, quienes anteriormente habían mostrado dudas sobre las perspectivas electorales con el presidente Joe Biden.

La campaña de Harris, el Comité Nacional Demócrata y otras entidades afiliadas, acumularon juntos una cifra récord que subraya el respaldo creciente hacia la vicepresidenta. Además, la campaña de Harris comenzó agosto con 377 millones de dólares en efectivo, una suma que calificaron como la mayor registrada por cualquier candidato presidencial en esta etapa del ciclo electoral, superando los 327 millones de dólares anunciados por el equipo de Trump.

Movilización y estrategia electoral

“La tremenda muestra de apoyo que hemos visto en tan poco tiempo deja en claro que la coalición de Harris está movilizada, creciendo y lista para trabajar para derrotar a Trump en noviembre”, dijo Julie Chávez Rodríguez, directora de campaña de Harris, en un comunicado. Añadió que los fondos recaudados se destinarán a esfuerzos estratégicos para asegurar victorias en elecciones reñidas.

A pesar de un intento de asesinato contra Trump durante un mitin en Pensilvania, que incrementó el apoyo de sus seguidores más fieles, y la revelación de su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Harris ha logrado mantener una ventaja sustancial en la recaudación de fondos.

Expectativas y preparativos para la Convención Demócrata

El equipo de Harris espera recibir otro impulso financiero con el anuncio de su compañero de fórmula la próxima semana y durante la convención demócrata que comienza en Chicago el 19 de agosto. Aunque las cifras publicadas por ambas campañas esta semana no incluyen los formularios completos presentados ante la Comisión Federal de Elecciones, que se entregarán a finales de mes, está claro que Harris ha captado un gran número de donaciones tras la retirada de Biden de la contienda el 21 de julio.

Esa decisión de Biden, impulsada por un desempeño débil en el debate del 27 de junio y las peticiones de donantes y congresistas demócratas para que se hiciera a un lado, abrió el camino para que Harris asumiera el liderazgo de la fórmula demócrata. En su primera semana como candidata presidencial, Harris recaudó más de 200 millones de dólares, con la mayor parte de los ingresos de julio obtenidos tras asumir el liderazgo.

Diversidad y apoyo popular

La campaña de Harris ha registrado un notable apoyo de contribuyentes primerizos, con dos tercios de sus donaciones de julio provenientes de nuevos donantes en el ciclo electoral de 2024. En total, más de 3 millones de donantes realizaron más de 4,2 millones de contribuciones durante el mes, con más de 2 millones de donantes haciendo su primera aportación. El 94% de las donaciones fueron inferiores a 200 dólares, y el 60% de los donantes fueron mujeres, reflejando el amplio atractivo de Harris.

Iniciativas como Black Women for Harris, Latinas for Harris y White Dudes for Harris han sido clave en la recaudación de fondos, aportando más de 20 millones de dólares. Más allá de la recaudación, la campaña ha movilizado a 170,000 nuevos voluntarios y organizado 2,300 eventos, reforzando su presencia en estados clave para la elección.

La campaña de Kamala Harris se prepara así para una intensa lucha electoral, con una sólida base de apoyo financiero y una movilización creciente que promete mantener su impulso hasta las elecciones de noviembre.