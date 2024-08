Piden que se reestablezcan criterios de elegibilidad para competir

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) – Diversas organizaciones de mujeres y destacadas deportistas han solicitado al Comité Olímpico Internacional (COI) que revoque la decisión de permitir que Imane Khelif y Lin Yu-ting compitan en las pruebas de boxeo femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Argumentan que estos boxeadores no cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).

Entre las deportistas que apoyan esta solicitud se encuentran la extenista Martina Navratilova y la nadadora Sharron Davies, quienes, junto con el Consorcio Internacional del Deporte Femenino y otras asociaciones, han enviado una carta al presidente del COI, Thomas Bach. En la misiva, instan al COI a investigar urgentemente la elegibilidad de Khelif y Yu-ting, señalando que ambos habían sido previamente excluidos por la IBA debido a los resultados de las pruebas de determinación del sexo, las cuales indicaban que son hombres.

"Entendemos que la IBA excluyó a los dos boxeadores basándose en los resultados de las pruebas de determinación del sexo, pues arrojaron que se trata de hombres, no de mujeres", afirma la carta. En este contexto, las organizaciones recuerdan que el COI ha asumido el papel de organismo rector del boxeo para los Juegos Olímpicos de París y, por tanto, debería mantener los mismos criterios de elegibilidad.

El COI ha decidido que Khelif y Yu-ting pueden competir contra mujeres, una decisión que las organizaciones y deportistas consideran injustificable. Argumentan que el puñetazo de un boxeador masculino es significativamente más potente que el de una mujer, lo que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de las boxeadoras. Según la doctora Emma Hilton, bióloga del desarrollo, "el puñetazo de un boxeador masculino es un 160% más potente que el de una mujer".

La carta también hace un llamado para que se restablezca la prueba de determinación del sexo con hisopo en la mejilla para todas las atletas que participen en los Juegos Olímpicos de París y en futuros eventos, con el objetivo de garantizar la equidad, dignidad e integridad en las competiciones olímpicas femeninas.

Apoyo Internacional y Preocupaciones de Seguridad

El Consorcio Internacional del Deporte Femenino, junto con la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, ha sido fundamental en la movilización de este esfuerzo. Las organizaciones han dado a conocer su postura este jueves, destacando la importancia de mantener criterios claros y justos para la participación en el deporte femenino.

Entre los firmantes de la carta se encuentran reconocidas figuras del deporte y la defensa de los derechos de las mujeres, incluyendo a Sorcha Nic Lochlainn y Laoise de Brún BL (The Countess), Sharron Davies, Riley Gaines, Martina Navratilova, Donna de Varona, Nancy Hogshead, Donna Lopiano, Mariah Burton Nelson, Tracy Sundlun, Inga Thompson, y varias organizaciones internacionales como Fair Play for Women, For Women Scotland Sport, y Women’s Sports Policy Working Group.

La carta también ha sido apoyada por el Lobby Europeo de Mujeres en España, Movimiento Abolicionista de Segovia, Mujeres Progresistas de Retiro, Partido Feministas al Congreso, Save Women’s Sport Australasia, Sex Matters, Women’s Declaration International (WDI), Women’s Space Ireland, y Women Won’t Wheest.

Impacto en los Juegos Olímpicos de París 2024

La controversia sobre la participación de Khelif y Yu-ting en los Juegos Olímpicos de París 2024 destaca la necesidad de una evaluación exhaustiva y transparente de los criterios de elegibilidad para las competiciones deportivas femeninas. Las organizaciones y deportistas insisten en que la inclusión de atletas que no cumplen con estos criterios pone en riesgo la integridad de las competiciones y la seguridad de las participantes.

El debate sobre la equidad en el deporte femenino no es nuevo, pero la situación actual subraya la urgencia de establecer y mantener estándares claros. La carta enviada al COI es un llamado a la acción para garantizar que todas las atletas compitan en condiciones justas y seguras, respetando las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres.

A medida que se acercan los Juegos Olímpicos de París 2024, el COI enfrenta una decisión crucial que podría sentar un precedente significativo para el futuro del deporte femenino. La petición de restablecer la prueba de determinación del sexo y adherirse a los criterios de elegibilidad de la IBA refleja una demanda creciente de transparencia y equidad en el deporte.

En conclusión, la carta al COI representa una importante iniciativa para proteger la integridad del deporte femenino y garantizar que todas las atletas compitan en un entorno seguro y justo. La resolución de esta controversia será observada de cerca por la comunidad deportiva mundial, y su impacto podría resonar más allá de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fuente: Europa Press