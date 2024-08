"Hay pruebas irrefutables de su victoria", asegura Washington

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) – Estados Unidos ha anunciado este miércoles que reconoce al candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, como el ganador de las elecciones presidenciales, alegando que "las pruebas irrefutables de las actas" demuestran que "derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos". A pesar de esto, la autoridad electoral venezolana aún no ha publicado los resultados oficiales de los comicios.

El subsecretario de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, comunicó esta decisión ante los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Este organismo celebró una reunión extraordinaria para discutir la situación en Venezuela, donde las recientes protestas contra el chavismo han dejado un saldo de once muertos y más de 1.000 manifestantes detenidos.

"El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Maduro, declaró a este como ganador de las elecciones sin publicar datos detallados ni recuentos a nivel de mesa electoral. Los resultados parciales anunciados por el CNE, correspondientes al 80 por ciento del escrutinio, contradicen los sondeos previos a las elecciones, los datos al cierre de las mesas y los numerosos recuentos elaborados por expertos y observadores", declaró Nichols.

Durante su intervención, Nichols criticó que, tras días de solicitudes para la publicación de los resultados por mesa electoral, el oficialismo no ha mostrado datos de ese tipo ni pruebas, a pesar de haber prometido hacerlo. Según la ley venezolana, el plazo para publicar estos resultados ya ha vencido. "La respuesta parece ser clara: o saben que los resultados reales muestran que González es el ganador y no quieren presentarlos, o están preparando documentos falsificados para respaldar la afirmación de Maduro", añadió.

Nichols subrayó que "los venezolanos ya sabían que estas elecciones no cumplen las normas internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas". Por tanto, "el anuncio del CNE no tiene ningún valor". Además, afirmó que "Maduro y sus representantes deben reconocer a Edmundo González como el ganador de las elecciones presidenciales. El mundo también debe reconocer la victoria electoral de González. Aquellos que no lo hagan estarán facilitando el masivo intento de fraude de Maduro y su falta de respeto por el Estado de derecho y los principios democráticos".

Reconocimiento Internacional

La líder de la oposición, María Corina Machado, declaró que la posición de Estados Unidos ante la OEA es "muy importante", al afirmar que la evidencia de la victoria de González "es irrefutable". Machado también hizo un llamado a la "transparencia del proceso y a la publicación íntegra y verificada de todas las actas". "La voluntad de los venezolanos será reconocida por el mundo entero", concluyó.

Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó durante una rueda de prensa que tanto la paciencia de Estados Unidos como la de la comunidad internacional "se está agotando" mientras esperan que las autoridades venezolanas "se sinceren" y publiquen las actas de los comicios para que se puedan demostrar los resultados anunciados.

En este contexto, Kirby hizo eco del informe del Centro Carter, especializado en la observación de elecciones, el cual concluyó que las elecciones en Venezuela carecen de la integridad suficiente e incumplen los estándares internacionales, por lo que "no pueden considerarse democráticas". "Compartimos esas preocupaciones", señaló Kirby.

"Quiero reiterar que Estados Unidos se une a otras democracias de la región y del mundo al expresar serias preocupaciones sobre estas subversiones de las normas democráticas. El pueblo venezolano ha salido a las calles para exigir que se cuenten sus votos. No se les puede culpar por ello", sostuvo Kirby.

Asimismo, indicó que tiene "serias preocupaciones por los informes de víctimas, violencia y arrestos", incluidas las órdenes emitidas contra los líderes de la oposición. "Condenamos la violencia política y la represión de cualquier tipo", agregó el portavoz.

La situación en Venezuela sigue siendo tensa mientras la comunidad internacional espera que se resuelva el conflicto electoral. El reconocimiento de Estados Unidos a Edmundo González como ganador de las elecciones representa un hito significativo en la política venezolana y podría marcar el rumbo de los próximos acontecimientos en el país sudamericano.