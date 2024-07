Expresidente uruguayo pide más información sobre los comicios

Santo Domingo. -El legendario dirigente revolucionario y expresidente uruguayo José Mujica se ha pronunciado respecto a los resultados de las elecciones en Venezuela. En declaraciones a Búsqueda, que recoge el portal https://www.infobae.com/, Mujica expresó sus dudas sobre la credibilidad de los comicios, desmarcándose de un comunicado del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), que felicitó a Nicolás Maduro por su victoria en un "acto eleccionario ejemplar".

"No es creíble lo que pasó en Venezuela en las elecciones de este domingo", afirmó Mujica. El dirigente político uruguayo señaló que no hay información suficiente y fiable sobre lo ocurrido, tanto de un lado como del otro. "Después voy a hablar públicamente sobre Venezuela, cuando haya más información. Pero no hay información creíble de lo que pasó en las elecciones en ningún lado, ni de un lado ni del otro", aseguró.

Mujica reclamó una mayor transparencia y más datos sobre los comicios, una posición similar a la adoptada por el Frente Amplio, la coalición de izquierda uruguaya. Esta fuerza política espera la publicación, por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, de la totalidad de las actas con los datos desglosados por mesa electoral, considerando este elemento fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados.

Además, Mujica se distanció del comunicado del MLN, la organización de la que fue fundador y es uno de los líderes históricos. En la madrugada del lunes, este movimiento había saludado al "pueblo venezolano" por un "acto eleccionario ejemplar" y destacó que "decidió continuar el camino de la paz al proyecto bolivariano de soberanía y justicia social".

El comunicado del MLN también mencionaba que "la derrota del proyecto golpista de la derecha continental y del imperialismo norteamericano se transforma además en un hito de la indispensable integración de los pueblos de la Patria Grande". Esta postura contrasta fuertemente con la posición de Mujica, quien insiste en la necesidad de mayor información y transparencia para validar los resultados electorales.

La postura de Mujica y del Frente Amplio refleja una creciente preocupación internacional sobre la legitimidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Diversos actores políticos y organizaciones han solicitado una auditoría completa del proceso electoral para garantizar que los resultados reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo venezolano.