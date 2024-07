La Junta Nacional de Seguridad del Transporte investiga las causas del accidente

Miami.-La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando las causas del accidente aéreo que trajo luto a la música gospel en Estados Unidos, resultando en la muerte de tres miembros del grupo The Nelons.

Se informó el sabado que en el accidente del viernes fallecieron siete personas, entre ellas tres miembros de la familia Nelon, integrantes del grupo musical: Kelly Nelon Clark, su esposo Jason Nelon Clark y su hija Amber Nelon Kistler.

También perdieron la vida el esposo de Amber, Nathan Kistler, su asistente Melodi Hodges, y los pilotos del avión, Larry Haynie y su esposa Melissa.

El grupo se dirigía a participar en el crucero Gaither Homecoming a Alaska.

Trayectoria del Grupo The Nelons

Fundado en 1977 por Rex Nelon, The Nelons, inicialmente conocidos como Rex Nelon Singers, son un destacado grupo de gospel sureño con sede en Atlanta, Georgia. A lo largo de su trayectoria, han sido reconocidos por su estilo armonioso y sus letras inspiradoras.

Han lanzado numerosos álbumes y ganado múltiples premios, consolidándose como uno de los grupos más influyentes en la música gospel. Su legado musical ha tocado a generaciones, y su impacto perdura en la comunidad del gospel.

Los siguientes hitos destacan la influencia y la trayectoria de The Nelons en la música gospel a lo largo de los años.

Han tenido numerosos sencillos exitosos en las listas de música gospel, incluyendo "We Shall Wear a Robe and Crown" y "The Sun’s Coming Up". Álbumes como "A New Generation" y "Journeys" han sido muy influyentes y aclamados por la crítica.

Han realizado giras extensas no solo en Estados Unidos, sino también en otros países, llevando su música a audiencias globales.

Aunque nominados, el grupo ha estado cerca de ganar un Grammy, destacando su influencia y calidad musical.

Los miembros del grupo, como Kelly Nelon Clark, han tenido carreras exitosas en solitario y han colaborado con otros artistas de renombre.

Han sido presentados en varios documentales y películas sobre música gospel, destacando su historia y legado.

Se han presentado en el Crucero Gaither Homecoming cuya participación regular en estos eventos de renombre los ha mantenido en el centro de la escena gospel.