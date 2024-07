Votantes jóvenes en EEUU, una importante reserva para la aspirante demócrata

Santo Domingo.-Kamala Harris, la virtual candidata demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, enfrenta el desafío de energizar a los votantes jóvenes para asegurar una victoria sobre Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre.

Cuatro grupos de jóvenes votantes enviaron una carta a Harris esta semana, subrayando la necesidad de “reconstruir el apoyo y el entusiasmo” entre este segmento. "Esta es su oportunidad de motivar a los jóvenes y a nuestras comunidades para que voten, lograr una de las mayores remontadas políticas en décadas y dar una rotunda derrota a la agenda de extrema derecha de Trump y (JD) Vance", declararon.

Los colectivos invitaron a Harris a “luchar por nuestro futuro” mediante la implementación de una agenda política detallada previamente en una carta al presidente Joe Biden. Desde que Biden abandonó la carrera y respaldó a Harris, ella ha recibido el apoyo de miembros demócratas del Congreso y grupos progresistas enfocados en el clima, el trabajo y los derechos reproductivos, según un artículo de Common Dreams.

March for Our Lives, surgido tras el tiroteo de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, respaldó a Harris, calificándola como "la persona adecuada para defendernos y luchar por el país que merecemos".

La coalición de jóvenes incluye a March for Our Lives, el Movimiento Sunrise centrado en el clima, Gen-Z for Change, que aboga por diversos temas, y United We Dream Action, una red nacional de inmigrantes. "Tienes una tarea urgente e importante. Para derrotar a Trump, debes reconstruir el apoyo y el entusiasmo entre los votantes jóvenes", enfatizó la coalición.

Los grupos instaron a Harris a apoyar políticas como el Green New Deal, Medicare for All, la Ley de Reversión de Encarcelamientos Masivos, eliminar subsidios a combustibles fósiles y priorice la prevención de la violencia armada.

También la presionaron para que amplíe las vías hacia la ciudadanía, mantenga unidas a las familias, elimine subsidios a combustibles fósiles y priorice la prevención de la violencia armada.

“La coalición escribió a Harris que los demócratas están en una encrucijada crítica con los jóvenes”, concluyó Common Dreams, según texto de Prensa Latina

Votación de jóvenes en elecciones presidenciales del 2020

Además el DiariodigitalRD quiso indagar cómo fue el voto de los jóvenes en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, encontrando que fue un factor significativo en la victoria de Joe Biden. Según diversas encuestas y análisis, los votantes jóvenes (entre 18 y 29 años) mostraron una marcada preferencia por el actual mandatario presidencial de los Estados Unidos sobre el entonces presidente republicano Donald Trump.

Voto joven por Joe Biden: Alrededor del 60% de los jóvenes votaron por Biden, lo que refleja un fuerte apoyo de este grupo demográfico hacia el candidato demócrata.

Voto joven por Donald Trump: Aproximadamente el 36% de los votantes jóvenes respaldaron a Trump, lo que indica que, aunque hubo un apoyo considerable, fue significativamente menor en comparación con Biden.

Esta inclinación de los jóvenes hacia los demócratas se alineó con tendencias observadas en elecciones anteriores, donde los jóvenes tienden a preferir candidatos y plataformas más progresistas.

Además, factores como el cambio climático, la justicia social y la educación fueron temas importantes para los votantes jóvenes en 2020, áreas donde las políticas demócratas resonaron más con sus intereses y preocupaciones.