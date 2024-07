PETT destaca logros en prevención y combate de la trata de personas.

Santo Domingo, R.D., viernes 26 de julio de 2024. La titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán Álvarez, anunció este viernes que en lo que va de año se ha logrado rescatar a 95 mujeres de diferentes nacionalidades, incluyendo menores de edad, víctimas de trata de personas. Este logro es resultado de las estrategias implementadas para combatir este delito en el país.

Durante su participación en una actividad en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas que se celebra el próximo 30 de julio, Bejarán Álvarez detalló los avances en esta lucha.

La magistrada explicó que las acciones del PETT se enfocan en tres ejes fundamentales: prevención, persecución y protección, señalando que "la prevención es la mejor estrategia para combatir la trata de personas". Entre las iniciativas preventivas, destacó las campañas de sensibilización y las mesas de trabajo en conjunto con el Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional contra el Trabajo Infantil, orientadas a prevenir la explotación sexual comercial de menores en zonas turísticas.

Entre las campañas mencionadas se encuentran "No sabía que era menor, No hay excusas", "Aunque algunos hombres ven a una mujer, una niña siempre es una niña", "Pagarle por sexo es un delito", y "No te dejes llevar". Estas campañas han contado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

En cuanto a la persecución, Bejarán Álvarez detalló que el PETT lidera investigaciones, desarrolla modelos operativos de investigación, ejerce la acción penal y proporciona a las víctimas los recursos necesarios para acceder a la justicia y participar en el proceso judicial, si así lo desean. Además, se les ofrece asistencia durante todo el proceso.

Un estudio de prevalencia realizado por International Justice Mission (IJM) en 2022 mostró una reducción del 78% en la prevalencia de la trata de personas en comparación con 2014. Bejarán Álvarez destacó que el Ministerio Público ha trabajado 11 veces más casos de explotación sexual de menores y trata de personas con fines de explotación sexual, y ha logrado un aumento significativo en los arrestos y acusaciones. Desde 2014, el número de condenas ha pasado de dos a 28.

En el ámbito de la protección, la titular del PETT subrayó que se trabaja para garantizar una asistencia centrada en la persona, asegurando el cumplimiento del cuidado informado del trauma y luchando por la restitución de derechos y la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas.

Bejarán Álvarez también identificó varias oportunidades de mejora, incluyendo la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el incremento de recursos económicos y humanos, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la reducción de la victimización, la creación de hogares de paso para menores, una mayor sensibilización de la sociedad civil y la capacitación continua de los actores del sistema, además de la ejecución de indemnizaciones a favor de las víctimas.

En su disertación, destacó que la trata de personas es el tercer delito más lucrativo en el mundo, superado solo por el tráfico de armas y el narcotráfico. Señaló que este crimen afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, quienes bajo falsas promesas de mejores ingresos y calidad de vida son trasladadas a otras ciudades o al extranjero para ser explotadas sexual o laboralmente.

Para concluir, Bejarán Álvarez identificó factores como la pobreza, las desigualdades, familias disfuncionales, la falta de protección infantil, bajo nivel educativo, entornos de violencia, falta de oportunidades y de apoyo como elementos que contribuyen a este delito.