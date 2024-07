Claro que son muchas las cosas que se pueden mejorar, pero eso no es relevante; lo que importa es entender lo importantes que son este tipo de actividades para nuestra ciudad.

Hoy tuve la oportunidad de ver el festival CAYE en la, una vez, Ciudad Nueva, una iniciativa loable similar a otras que he visto nacer y morir.

Estos festivales tan importantes nos presentan una visión del entretenimiento que incluye todo lo bueno que puedan imaginar.

No puedo ni siquiera imaginarme, aunque tengo una idea, el trabajo y esfuerzo que invirtieron sus organizadores para presentar una actividad donde pude observar una gran perfección en su organización.

Desde la entrada, pude notar que era algo muy bien pensado, que solo había visto en países como Japón, Alemania y Francia.

Y es que para hacer algo bien organizado no se necesita vivir en el viejo continente ni en la moderna Asia, solo se necesita voluntad.

Me sorprendió gratamente ver al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. No entendí por qué otros ministerios estaban allí, pero lo que me preocupó fue que no estuvieran el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo y la Alcaldía del Distrito Nacional, no tuvieran una presencia mas activa: ¡No lo podía creer!.

¿Por qué mi sorpresa? Bueno, muchos no entenderán cómo se promueven las ciudades, algo que me tomó ir a muchos países, trabajar 25 años en la cultura y dirigir el Clúster Turístico de Santo Domingo, y, sobre todo, aprender a usar el sentido común.

La ciudad de Santo Domingo necesita que su Alcaldía y el Ministerio de Turismo apoyen activamente esta actividad, y aunque me den miles de explicaciones, que dieron permisos y prestaron espacios, ninguna me resultará plausible, pues así no lo vamos a lograr como nación.

El Ministerio de Cultura podría participar de tantas maneras, y lo mismo la Alcaldía, sin importar las limitaciones de presupuesto o la falta de visión de sus incumbentes, algo que no podemos aceptar.

He visto festivales, eventos, actividades y proyectos nacer y morir, y no quiero que le pase lo mismo que, por ejemplo, el Colonial Fest, que al parecer no volverá.

Invito al Ministerio de Cultura, que con su exiguo presupuesto podría hacer más, y a la alcaldesa a que se unan con Turismo, Industria y Comercio y creen un fondo conjunto para apoyar estas iniciativas, para que como abono hagan que estas florezcan y no desaparezcan como otras muchas que he visto fracasar.

Estas instituciones no tienen que estar produciendo actividades; no pueden ni deben hacerlo porque no saben y siempre terminan costando más de lo que aportan a la sociedad.

Existen iniciativas como:

– Bocao Fest (Gastronomía) (10 años)

– Foro Caribe Naranja (Industrias culturales y creativas) (4 años)

– Fashion Week Moda (15 años)

– Dominicana Music Week (Industria de la música) (2 años)

– Design Week (Diseño, Diseño Arquitectónico) (4 años)

– Caye (Festival de Arte y Entretenimiento) (1 año)

Por solo citar ejemplos que me vienen a la mente y que son importantes apoyar.

No se trata de que ahora los genios en el desperdicio de recursos, los cuales vienen y van dependiendo del inquilino del palacio nacional, creen sus propias versiones. No.

Miren un ejemplo: el Foro Caribe Naranja, con el tema de las Industrias Creativas, tiene 4 años realizándose y de repente en 2023 a alguien en Cultura se le ocurrió un RD Naranja, el cual se llevó a cabo duplicando esfuerzos y generando confusión.

Lo que digo es que tomen fondos y subvencionen estos eventos, y apoyen a los que hacen posible estas actividades con una eficiencia y entrega que un funcionario público es incapaz de lograr.

Cada Ministerio debe destinar, según su presupuesto, un monto que ellos manejarán y se lo asignen al “Fondo para las Actividades Estratégicas de Santo Domingo que propongo crear”.

Este fondo se asignará a los eventos que ya existen, no a los que se inventen ahora para aprovechar esta facilidad. Uno de los requisitos principales debe ser que las actividades tengan tres años llevándose a cabo, para que los políticos y sus relacionados no se inventen actividades de la nada para acceder a los fondos y parasitar.

Por si alguien me habla de la Ley de Mecenazgo, esa es otra ley que se encuentra en pausa, y es un tema que prefiero no tratar.

No, es para los eventos que ya se encuentran actualmente presentes en la ciudad de Santo Domingo, porque estas instituciones solo tienen que apoyar y no encargarse de crear. Pues, a escasas excepciones, todo lo que hacen les queda mal, y lo que les queda bien, cuando llega el nuevo incumbente, lo borran hasta que no quede un recuerdo con absoluta falta de profesionalidad.

Remitiré este texto a la Alcaldesa y al Ministro de Turismo. Es mi contribución.

**Datos del autor:** Luis E. Molina es gestor de proyectos y gestor cultural con un máster en la Universidad de Alcalá de Henares y ex director ejecutivo del Clúster Turístico de Santo Domingo. Es gerente del Centro Cultural de España y ha asesorado en proyectos a ministerios, organizaciones sin ánimo de lucro y organismos internacionales. Por: Luis E. Molina