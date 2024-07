Cinco personas fueron arrestadas tras los operativos de seguridad de la PN y MP

Santiago.- Agentes policiales adscritos a la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL), junto con la Policía Preventiva y la unidad SWAT, en coordinación con representantes del Ministerio Público, realizaron tres allanamientos en distintos sectores de esta provincia, confiscando una escopeta, dos pistolas, arma punzo cortante, celulares, entre otros objetos.

Durante las operaciones se decomisaron una escopeta maverick, calibre 12, serial No. MV73256K, con su respectivo bolso; dos pistolas una marca Glock, modelo 19, serie No. BRYC666 y otra modelo TZ75, serie No. H78510, de calibre 9mm ambas, con sus cargadores y diversas cápsulas. Dichas armas sin documentos.

Además, se confiscaron cuatro celulares, una computadora, una arma punzo cortante, dos cargadores de radios de comunicación y 2.5 gramos de presunta marihuana.

Dichos allanamientos se realizaron mediante las órdenes judiciales Nos. 9502, 9951 y 9501- 2024, en los sectores Hato Mayor, Pueblo Nuevo y Villa Verde.

Como resultado de estas acciones, se detuvieron cinco personas para fines de investigación, quienes, junto a las evidencias incautadas están en poder del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.