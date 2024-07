Su histórico hit 3,000 catapultó su legendaria carrera

Santo Domingo.- Adrián Beltré se convertirá este domingo en el quinto pelotero dominicano en alcanzar la gloria eterna en el Salón de la Fama de la MLB de Cooperstown, donde este domingo su nombre aparecerá al lado de leyendas de la República Dominicana como David Ortiz, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y Juan Marichal.

Beltré, conocido por su excepcional habilidad defensiva en la tercera base y su poderoso bateo, se une a este selecto grupo de jugadores que no solo destacaron por sus estadísticas, sino también por su impacto en el deporte y en la comunidad del béisbol. Su carrera de 21 años en las Grandes Ligas está marcada por momentos inolvidables, incluyendo su hit número 3,000, un logro que solidificó su candidatura al Salón de la Fama.

Con su presencia en la ceremonia de 2024 del Salón de la Fama, el número de jugadores latinoamericanos que alcanzaron la inmortalidad en la MLB se eleva a 19. Este hecho resalta la creciente influencia y contribución de los jugadores latinos al béisbol de Grandes Ligas. Beltré, un símbolo de dedicación y excelencia, es un modelo a seguir para las futuras generaciones de peloteros en todo el mundo.

Durante su carrera, Beltré acumuló 3,166 hits, 477 jonrones y 1,707 carreras impulsadas, cifras que lo colocan entre los mejores de todos los tiempos. Su defensa, con cinco Guantes de Oro, y su liderazgo tanto dentro como fuera del campo, lo hicieron un jugador respetado y admirado por sus compañeros, rivales y aficionados.

La exaltación de Adrián Beltré al Salón de la Fama no solo es un reconocimiento a sus logros individuales, sino también una celebración de su contribución al legado del béisbol dominicano y latinoamericano. Su historia es un recordatorio de que con trabajo arduo, perseverancia y pasión, los sueños pueden hacerse realidad.

Mientras los fanáticos celebran este gran logro, Beltré se consolida como una de las figuras más importantes en la historia del béisbol, dejando una huella imborrable en Cooperstown y en el corazón de los aficionados.

Este domingo, el oriundo de Santo Domingo será exaltado de manera oficial en Cooperstown junto con otras leyendas del béisbol como Todd Helton, Joe Mauer y el mánager Jim Leyland. La ceremonia marca un hito no solo para Beltré, sino también para los fanáticos que han seguido su carrera desde sus inicios.

UN MOMENTO INOLVIDABLE

Aquel domingo de 2017 en el antiguo Ballpark de Arlington, Beltré se encontraba en la caja de bateo con un conteo de 3-0 frente al zurdo de los Orioles, Wade Miley. Con un swing poderoso y certero, conectó un doble que rebotó en la pared del jardín izquierdo. Los fanáticos de los Rangers, su equipo en ese entonces, estallaron en vítores, mientras Beltré alcanzaba la segunda base con una sonrisa que reflejaba una mezcla de alivio y alegría.

"Creo que el hit 3,000 fue el número uno, por diferentes razones”, dijo Beltré. “Número uno, nunca pensé que iba a estar ahí. Cuando llegué a Grandes Ligas, uno estaba contento de estar ahí. Te sentabas en una esquina. No decías nada".

Beltré, ahora con 45 años, recuerda esos primeros días en la MLB con humildad. "En aquellos tiempos, yo jamás esperaba jugar por tanto tiempo. Nunca pensé estar en la conversación de los 3,000 hits. No estaba eso en mi mente. No jugaba por números. Y no me veía como un jugador que pudiera llegar hasta ahí".

INFLUENCIAS Y LEGADO

En el 2003, durante su sexta temporada en las Grandes Ligas y con tan solo 24 años, Beltré tuvo la oportunidad de jugar junto al legendario Rickey Henderson en los Dodgers. Henderson, quien se retiraría al final de esa temporada, dejó una impresión duradera en el joven dominicano. Con 1,406 bases robadas y 2,295 carreras anotadas, Henderson poseía récords que aún se mantienen vigentes hoy en día.

"Ver a Rickey jugar a su edad y seguir siendo competitivo fue una inspiración", comentó Beltré. "Me enseñó la importancia de la perseverancia y de mantener el amor por el juego".

Beltré, conocido por su enfoque serio y su ética de trabajo incansable, acumuló 3,166 hits, 477 jonrones y 1,707 carreras impulsadas a lo largo de su carrera de 21 años. Su habilidad defensiva en la tercera base, combinada con su potente bateo, lo convirtió en uno de los jugadores más completos de su generación.

TRANQUILIDAD POST-RETIRO

Desde su retiro, Beltré ha encontrado una nueva serenidad lejos del campo de juego. "Beltré, como otros, se ve más relajado al no tener que rendir constantemente bajo la presión de las Grandes Ligas", señaló un amigo cercano. Este nuevo capítulo en su vida le ha permitido disfrutar de su familia y reflexionar sobre sus logros.

Sin embargo, su pasión por el béisbol nunca se ha desvanecido. Beltré sigue involucrado en el deporte, asesorando a jóvenes talentos y compartiendo su vasta experiencia. Su legado no solo se mide en números, sino también en la influencia que ha tenido en futuras generaciones de jugadores.

CELEBRACIÓN EN COOPERSTOWN

La inducción de Beltré al Salón de la Fama es un testimonio de su dedicación y amor por el béisbol. Este domingo, en Cooperstown, fans de todas partes del mundo se reunirán para celebrar su carrera y su impacto en el deporte.

"Este es un sueño hecho realidad", confesó Beltré. "Es un honor increíble ser reconocido junto a tantas leyendas del béisbol. Estoy agradecido por cada momento y por todas las personas que me apoyaron a lo largo de mi carrera".

Mientras Beltré sube al escenario para recibir su placa, los aplausos resonarán no solo por los 3,000 hits, sino por una carrera ejemplar que ha dejado una huella imborrable en la historia del béisbol.