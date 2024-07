La cantante británica se tomará un largo descanso para explorar nuevas facetas creativas

Desde Múnich, la reconocida cantante británica Adele informó a la cadena pública de televisión alemana ZDF que se tomará un largo descanso en su carrera tras concluir una serie de conciertos en la ciudad. Ademas, reveló que extraña los días en los que no era una estrella, sino una artista anónima.

Después de aproximadamente diez presentaciones en Múnich, la intérprete planea retirarse temporalmente de la música para dedicarse a "hacer otras cosas creativas", según sus propias palabras, como informaron hoy varios medios digitales.

"He estado sobre el escenario todos los fines de semana en Las Vegas, y siento que mi depósito está vacío", comentó la artista, destacando su agotamiento. A partir del 2 de agosto, tras estos recitales, Adele expresó su deseo de tomar un gran descanso y aclaró que no tiene planes inmediatos para crear nueva música, aunque aseguró que le encanta la creación musical.

Para sus conciertos en Múnich, se ha preparado un escenario y auditorio especial con una gran capacidad, incluyendo pantallas gigantes de hasta 120 metros de largo. La cantidad de cámaras para la retransmisión en directo es considerable, con el objetivo de dar la sensación a las 80 mil personas presentes de que Adele se dirige a cada uno de ellos personalmente.

Estas actuaciones en Múnich son sus primeras en Europa desde que se mudó a Las Vegas en enero de 2022. Durante la entrevista, la cantante reveló que extraña los días en los que no era una estrella, sino una artista anónima. "No me gusta ser famosa", señaló la ganadora de 16 Grammys y 12 Brit Awards, los reconocimientos internacionales más prestigiosos de la industria musical en Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente. con datos de prensa Latina