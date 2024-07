La película encabeza la lista con 22.2 millones de visitas.

Santo Domingo, R.D. – Eddie Murphy ha vuelto a hacer historia con su comedia de acción "Beverly Hills Cop: Axel F", que se mantuvo en el puesto #1 en la lista de películas en inglés, acumulando 22.2 millones de visitas. La película, llena de nostalgia, ha sido la más vista de la semana, con fanáticos expresando: "Odiamos ver a Axel irse, pero nos encanta verlo irse".

En el puesto #2, la comedia romántica "A Family Affair", protagonizada por Nicole Kidman y Zac Efron, obtuvo 11.6 millones de visitas, con bloopers que mostraron a los actores en situaciones cómicas. El thriller de acción de Jessica Alba, "Trigger Warning", ocupó el puesto #8 con 3.3 millones de visitas.

Las películas familiares también destacaron esta semana. "Paw Patrol: The Movie" ladró hasta el puesto #3 con 4.7 millones de visitas, "The Super Mario Bros. Movie" subió al puesto #5 con 4.1 millones de visitas, "Minions" conspiraron para apoderarse del puesto #7 con 3.5 millones de visitas, y "The Boss Baby" aplastó biberones y ofertas, llegando al puesto #9 con 3.1 millones de visitas. Cerrando la lista, "Matilda" hizo magia en el puesto #10 con 2.9 millones de visitas.

En la lista de series de televisión en inglés, la serie dramática de ciencia ficción "Supacell" ocupó el primer lugar con 7.1 millones de visitas, gracias a su impresionante elenco y trama de superhéroes. La temporada 3 de "Bridgerton" de Shonda Rhimes continuó brillando en el cuarto lugar con 2.7 millones de visitas, acumulando un total de 98.5 millones de visitas y ubicándose en el sexto lugar de la lista de televisión más popular.

Las docuseries también tuvieron un fuerte desempeño, ocupando cinco lugares en la lista. "The Man with 1000 Kids" se mantuvo en segundo lugar con 5.4 millones de visitas, mientras que la temporada 2 de "Worst Roommate Ever" aterrizó en el quinto lugar con 2.3 millones de visitas. La serie de la NFL "Receiver" debutó en sexto lugar con 2.2 millones de visitas, seguida por "America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders" en octavo lugar con 1.9 millones de visitas y "Sprint" en noveno lugar con 1.6 millones de visitas.

Debutando en la lista, la tercera temporada del drama de época "Vikings: Valhalla" se ubicó en tercer lugar con 5.4 millones de visitas, el especial de comedia "Hannah Berner: We Ride at Dawn" en séptimo lugar con 1.9 millones de visitas, y la comedia animada para adultos "Exploding Kittens" en décimo lugar con 1.6 millones de visitas.

En la lista de películas de habla no inglesa, el misterio "Vanished Into the Night" (Italia) lideró con 14.9 millones de visitas. El thriller de tiburones "Under Paris" (Francia) continuó subiendo en el puesto #5 con 2.7 millones de visitas. Las comedias dominaron la lista con "Wild Wild Punjab" (India) en el puesto #6 con 2.6 millones de visitas, "Blame the Game" (Alemania) en el #7 con 2.3 millones de visitas, y "Lobola Man" (Sudáfrica) en el #8 con 2.2 millones de visitas.

La telenovela "Mentiras Desesperadas" (Brasil) se colocó en el primer lugar de la lista de televisión de habla no inglesa, con 5.8 millones de visitas. El drama criminal "Pandillas de Galicia" (España) aterrizó en cuarto lugar con 1.5 millones de visitas. Los nuevos participantes incluyeron la segunda temporada del drama "Another Self" (Turquía) en segundo lugar con 2.1 millones de visitas y la realidad romántica "The Boyfriend" (Japón) en octavo lugar con 0.9 millones de visitas.

Para descargar los 10 mejores recursos, visite Top10.netflix.com.