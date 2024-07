El primer ministro israelí busca evitar incitación a la violencia

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha instado al líder de la oposición, Yair Lapid, a condenar públicamente los llamamientos y la incitación a la violencia que podrían desencadenar ataques como el reciente intento de asesinato contra Donald Trump en Estados Unidos.

En una entrevista con el Canal 14, Netanyahu subrayó la necesidad de tomar una postura firme contra la incitación violenta. "Puede pasar porque hay incitación a la violencia y al asesinato de cargos electos, de ministros, del primer ministro, de su familia", declaró Netanyahu, señalando que la situación ha alcanzado niveles alarmantes de hostilidad.

Netanyahu criticó a Lapid por no tomar medidas similares a las que él mismo adoptó cuando era líder de la oposición. "Me gustaría que actuara como lo hice yo. Que diera la cara en contra de estas cosas. Cuando yo era el líder de la oposición di la cara contra estas cosas. Él no ha hecho nada", reprochó.

El primer ministro también mencionó amenazas específicas hacia su familia, cuya ubicación ha sido publicada, y pidió al fiscal general y a las fuerzas de seguridad que actúen contra estos crímenes para prevenir un posible asesinato político.

El primer ministro también mencionó amenazas específicas hacia su familia, cuya ubicación ha sido publicada, y pidió al fiscal general y a las fuerzas de seguridad que actúen contra estos crímenes para prevenir un posible asesinato político.

Además, Netanyahu abordó el reciente ataque en Gaza que resultó en la muerte de al menos 90 personas, sugiriendo que podría facilitar un acuerdo sobre los rehenes y debilitar a Hamás.

Netanyahu enfatizó la importancia de mantener la presión sobre Hamás para liberar rehenes y eliminar la amenaza terrorista, comprometiéndose a continuar las operaciones militares en el Corredor Filadelfia a pesar de las sugerencias de retirada del ministro de Defensa, Yoav Gallant. Con datos de Europa Press