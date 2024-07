Aboga por un régimen de compatibilidades para garantizar independencia

Santo Domingo. El experto en Derecho Constitucional, doctor Cristóbal Rodríguez, considera que el presidente de la República debe mantener un rol importante en la decisión del titular de la Procuraduría General de la República, aunque sugiere que esta relación no sea absolutamente discrecional. “Pienso también que su rol debe de relativizarse y creo que la forma fundamental para que no sea absolutamente discrecional la relación entre el presidente y el Procurador General de la República es estableciendo un régimen de compatibilidades”, acotó.

Rodríguez argumenta que no debería ser Procurador General de la República un dirigente proveniente de un alto órgano de dirección de un partido político. En términos orgánicos, considera que no puede haber una independencia absoluta del Ministerio Público respecto de la Presidencia de la República. Sin embargo, enfatiza que la cabeza del Ministerio Público debe tener garantizados unos estándares de independencia funcional, los cuales no están asegurados cuando la decisión se toma con absoluta discrecionalidad por parte del presidente de la República.

El jurista señaló que existen propuestas de que el presidente designe al Procurador y que esta decisión sea validada por una de las cámaras legislativas. No cree que este proceso genere un cuello de botella. Asimismo, sugiere que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) podría designar al Procurador a propuesta del presidente de la República.

Rodríguez recordó que los embajadores son designados por el presidente, pero deben ser ratificados por el Senado de la República, y este método no ha generado problemas. “Pero vuelvo y lo digo, lo más importante no es el mecanismo de designación per se, es el régimen de compatibilidades, es las incompatibilidades que el presidente estaría en la obligación de observar lo que más hay que cuidar, es mi lectura del tema”, argumentó.

El experto subraya la necesidad de establecer un régimen de compatibilidades que limite la discrecionalidad del presidente en la designación del Procurador General de la República. Este enfoque garantizaría la independencia funcional del Ministerio Público y fortalecería la institucionalidad del país.

Domingo, 14 de julio de 2024