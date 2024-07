Exhorta a resolver diferencias políticas en las urnas, no con violencia

WASHINGTON, 14 Jul. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha apelado al pueblo estadounidense a "enfriar" el clima político y evitar que se convierta en un campo de batalla, tras el intento de asesinato del expresidente Donald Trump, quien resultó herido leve en un ataque durante un mitin en Pensilvania el pasado fin de semana.

"En Estados Unidos resolvemos nuestras diferencias en las urnas. Así es como lo hacemos. No con balas. El poder de cambiar a Estados Unidos siempre debe estar en las manos de la gente, no de un posible asesino", declaró Biden. "El camino a seguir a través de visiones opuestas de campaña debe resolverse de manera pacífica, no mediante actos de violencia", añadió.

Biden insistió en que "el odio no debe tener ningún lugar donde resguardarse" e instó a la ciudadanía a abandonar los espacios donde "la desinformación es incontrolable" y donde "actores extranjeros avivan las llamas" de la división.

"Un ex presidente ha sido tiroteado y un ciudadano estadounidense ha muerto mientras simplemente ejercía su libertad para apoyar al candidato de su elección. No podemos, no debemos, seguir este camino en Estados Unidos. La violencia nunca ha sido la respuesta", subrayó.

En su discurso desde el Despacho Oval, Biden recordó otros actos de violencia política recientes, como el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, la agresión a martillazos contra Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, así como ataques contra miembros del Congreso y funcionarios electorales. Biden hizo un llamado a la unidad y el respeto ante los "profundos desacuerdos". "Nada es más importante para nosotros que permanecer juntos", afirmó.

Asimismo, Biden subrayó la importancia de los próximos comicios, que darán forma al futuro de Estados Unidos y del mundo en las próximas décadas. Abogó por "la decencia, la dignidad y el juego limpio" como valores fundamentales en la política.

Mientras Biden pronunciaba su discurso, Trump llegaba a Milwaukee (Wisconsin) para participar en la Convención Nacional Republicana, donde se certificará su candidatura a la Casa Blanca. "No tengo ninguna duda de que criticarán mi mandato y ofrecerán su propia visión", reconoció Trump, antes de afirmar que defenderá su labor, la democracia, la Constitución y el Estado de derecho.

"Así es como debería funcionar la democracia. Debatimos y no estamos de acuerdo. Comparamos y contrastamos el carácter de los candidatos, los antecedentes, los temas, la agenda, la visión de Estados Unidos", concluyó.

El ataque en Pensilvania, en el que Trump resultó herido leve en su oreja derecha, se saldó con la muerte de un simpatizante y dos heridos más que fueron hospitalizados. El atacante, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto segundos después de efectuar los disparos.