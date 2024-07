Líder republicano niega vínculo con documento que Biden condena

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el "Proyecto 2025″ como "la mayor amenaza para la democracia en la historia" del país durante un mitin en Detroit (Michigan). Este documento, publicado por The Heritage Foundation, representa una declaración de intenciones de los conservadores norteamericanos para un hipotético segundo mandato de Donald Trump.

El "Proyecto 2025" no es un manifiesto oscuro, sino un documento de 900 páginas que describe "el esfuerzo de una amplia coalición de organizaciones conservadoras para garantizar el éxito" de una posible segunda Administración Trump en enero de 2025. El texto aboga por políticas como el endurecimiento de las restricciones a la migración legal, la eliminación de la burocracia federal y masivos recortes al sistema público educativo. También sugiere la reestructuración de la OTAN y la reducción del número de tropas estadounidenses en Europa.

No obstante, incluye ideas controvertidas, especialmente sobre el aborto, que no son necesariamente respaldadas por Trump. Por ejemplo, el documento propone revertir la aprobación federal de la píldora abortiva mifepristona y excluir ciertos anticonceptivos de la cobertura de la Ley de Atención Médica Asequible.

A pesar de ello, una revisión de CNN revela que al menos 140 personas que trabajaron en la Administración Trump participaron en el "Proyecto 2025″. El documento aboga por la formación de departamentos y agencias con "robustos gestores políticos", lo que reduciría la influencia de expertos independientes en la administración.

La Heritage Foundation ha enfatizado que el "Proyecto 2025″ no habla en nombre de ningún candidato y solo ofrece recomendaciones. Trump, por su parte, se ha distanciado del documento, declarando en Truth Social: "No tengo idea de quién está detrás de esto. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas cosas son absolutamente ridículas y abismales."

Si Biden y su equipo describen este proyecto como las verdaderas líneas maestras de un posible segundo mandato de Trump, instando a la ciudadanía a tomar en serio las implicaciones del "Proyecto 2025″.