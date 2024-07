El presidente Luis Abinader pide unidad y trabajo transparente para afrontar los próximos cuatro años

Santo Domingo, 11 de julio de 2024 – El presidente Luis Abinader, tras recibir el certificado que lo acredita como ganador de las elecciones del pasado 19 de mayo, aseveró que el país enfrenta cuatro años decisivos y pidió a todos los dominicanos afrontar este período unidos. “No renunciemos a nuestras ideas, pero tengamos un solo objetivo: mejorar el país, el bienestar y progreso de los dominicanos,” declaró Abinader.

El presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña reciben certificados de la JCE.

Compromiso con la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos

Abinader aseguró que seguirá siendo el presidente de todos los dominicanos, sin distinciones, y enfatizó que ningún ciudadano debe sentirse al margen del proceso de cambios. “Trabajar arduamente y de forma transparente es esencial. Representar a los ciudadanos es un honor que debemos aceptar de la manera más recta y honesta,” afirmó el mandatario.

Reafirmó su compromiso con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. “La escrupulosa honradez de los representantes públicos es esencial para que exista confianza y credibilidad en nuestras instituciones,” agregó Abinader.

Impulso a reformas y fortalecimiento democrático

El presidente Abinader se comprometió a continuar impulsando las reformas necesarias que requiere el país y dejar un legado de fortalecimiento democrático. Durante el acto de entrega del certificado por parte de la Junta Central Electoral (JCE), Abinader señaló que el país se encuentra en un momento crucial de su historia. “Vamos a continuar impulsando las reformas necesarias para abrir un nuevo tiempo en la historia de nuestra nación y dejar un legado de fortalecimiento democrático, consolidación de nuestras instituciones y un desarrollo sostenible que alcance al conjunto de los dominicanos,” expresó.

Certificación de la vicepresidenta Raquel Peña y nuevos legisladores

En el acto, la JCE también certificó como ganadora a Raquel Peña, quien fue reelecta como vicepresidenta, junto con los 264 nuevos legisladores, incluyendo senadores, diputados y diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Abinader subrayó que la mayoría obtenida por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no servirá para defender ningún otro interés que no sea el del pueblo dominicano. “El camino por delante no es fácil, pero estoy convencido de que, trabajando juntos, seguiremos superando los obstáculos que se presenten,” afirmó.

Agradecimiento al pueblo y reconocimiento a la JCE

Acompañado por la primera dama Raquel Arbaje, el presidente Abinader expresó su agradecimiento al pueblo dominicano por la confianza depositada en los candidatos electos el pasado 19 de mayo. “El voto es el instrumento más poderoso y eficaz que existe en la democracia,” resaltó.

Abinader también reconoció y agradeció a la JCE por haber llevado a cabo unas elecciones ejemplares. “Su trabajo y su dedicación han garantizado que el proceso electoral fuera transparente, justo y eficiente, demostrando que, en la República Dominicana, la democracia es sólida y se desarrolla con plenas garantías,” aseguró.

Participación de los partidos políticos y el valor de la diversidad

El presidente electo también agradeció a todos los partidos políticos por su participación en las elecciones. “La diversidad de opiniones y propuestas enriquece a la sociedad y la fortalece. Las organizaciones políticas son una pieza imprescindible para canalizar la voluntad de los ciudadanos y representarles en las instituciones,” dijo Abinader.

Resultados oficiales y acompañamiento de figuras destacadas

El pasado 25 de mayo, la JCE declaró oficialmente a Luis Abinader y a Raquel Peña como ganadores de las elecciones generales del 19 de mayo, con 2,507,297 votos, equivalentes al 57.44% del total.

En el acto de entrega del certificado estuvieron presentes figuras destacadas como la madre del presidente, doña Sula Corona, su hermana Rita Abinader y su suegra Margarita Soneh, además de miembros titulares y suplentes de la JCE y altos representantes del PRM, incluyendo al expresidente Hipólito Mejía y otros líderes políticos.

El presidente Luis Abinader finalizó su discurso reafirmando su compromiso con el progreso y desarrollo de la República Dominicana, instando a todos los ciudadanos a trabajar unidos por un futuro mejor. Con un enfoque en la transparencia, la eficiencia y la unidad, Abinader se prepara para liderar el país en un nuevo período lleno de desafíos y oportunidades.