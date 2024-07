La presidenta de Fumudevi asegura que el debate sobre las causales del aborto tiene intereses económicos internacionales

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Santa Damaris Patrocinio, presidenta del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fumudevi), afirmó que hablar de las causales del aborto en el Código Penal es una utopía, ya que considera que es inconstitucional. Patrocinio explicó que la Constitución dominicana, en su Artículo 37, salvaguarda la vida y que no hay pena de muerte aprobada en el país. "De dónde salen las tres causales, saben que están perdidas", dijo refiriéndose a las organizaciones que defienden estas causales.

En una entrevista en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, transmitido por Antena 7, Patrocinio aseguró que existe un tema económico detrás de la defensa de las tres causales, apoyado por organismos internacionales. "Si no hacemos bulla frente al Congreso y no nos inventamos toda esa falacia, pues no hay dinero de esos organismos", expresó, sugiriendo que las organizaciones detrás de las tres causales buscan mantener su financiamiento.

Patrocinio mencionó que si el Código Penal estuviera aprobado, se podrían imponer penas acumuladas de hasta 60 años de cárcel en casos graves como el del pastor de Los Alcarrizos, acusado de múltiples violaciones. Actualmente, sin el nuevo código, la pena máxima sería de 15 años. Destacó la necesidad de una mayor educación para prevenir violaciones y embarazos en adolescentes, y lamentó que muchas violaciones sean cometidas por familiares cercanos.

Patrocinio criticó que la pena para el aborto en el Código Penal es de uno a dos años de prisión menor, y que quienes inciten al aborto también enfrentarían penas leves. A su juicio, esto muestra que los legisladores no valoran la dignidad de las personas ni la vida del bebé en el vientre materno.

La presidenta de Fumudevi subrayó que el Artículo 40-14 de la Constitución establece que nadie puede ser juzgado ni condenado por un delito ajeno, argumentando que un bebé concebido en una violación no debe ser condenado por el acto. Propuso que las jóvenes violadas reciban acompañamiento psicológico, moral, espiritual y material, y que si después de nueve meses no desean quedarse con el bebé, este sea dado en adopción.

Patrocinio también pidió la modificación de la ley de adopción para evitar que los niños haitianos sean adoptados por extranjeros con acta de nacimiento dominicana, y sugirió eliminar la hipersexualización de la juventud promovida por medios de comunicación y algunas instituciones gubernamentales.

En resumen, la postura de Fumudevi es clara en su rechazo a la inclusión de las causales del aborto en el Código Penal, destacando tanto argumentos constitucionales como preocupaciones sobre el impacto social y económico del debate.